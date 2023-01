Regiões ainda não sabem como vão funcionar quando absorverem novas competências

O modo de funcionamento das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) terá de sofrer alterações para acomodar as novas competências que receberão até 2024. Na mesma resolução do Conselho de Ministros de Dezembro de 2022 em que dava início ao processo de transferência de atribuições para as CCDR em áreas como economia, cultura, educação, saúde, florestas e agricultura, o Governo estabelecia o calendário que tinha a sua primeira meta no final de Janeiro: a definição da nova orgânica destas comissões.