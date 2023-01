Governo reorganiza-se e deixa de ter secretaria de Estado da Agricultura

O Governo alterou a sua lei orgânica, deixando de contar com a secretaria de Estado da Agricultura que estava sem titular desde que Carla Alves se demitiu, depois de mais uma polémica no Governo, que lhe retirou condições políticas para se manter. O Ministério da Agricultura passará assim a ter apenas uma secretaria de Estado - a das Pescas - em vez de duas como até agora.

A alteração consta do decreto-lei publicado esta sexta-feira no Diário da República. O documento permite esclarecer uma das dúvidas dos últimos dias: António Costa optou por não procurar um substituto para o lugar de Carla Alves e decidiu pôr fim ao cargo.

"A ministra da Agricultura e da Alimentação é coadjuvada no exercício das suas funções pela secretária de Estado das Pescas", diz o documento. Na versão anterior, o cargo de secretária de Estado da Agricultura estava previsto. "A Ministra da Agricultura e da Alimentação é coadjuvada no exercício das suas funções pelo secretário de Estado da Agricultura e pela secretária de Estado das Pescas", lia-se no decreto de 9 de Maio de 2022.

A ex-secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves pediu a demissão dia 5 de Janeiro, depois de o Correio da Manhã ter noticiado que o Ministério Público (MP) tinha identificado uma discrepância entre os rendimentos declarados por Américo Pereira, antigo presidente da Câmara de Vinhais e marido da então secretária de Estado da Agricultura, e o balanço das contas bancárias entre os anos de 2013 e 2020.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, abriu depois a porta à saída de Carla Alves, ao considerar que o caso noticiado representava um "peso político".