Com o frio, os gatos escondem-se nos carros. Lisboa lança campanha para os proteger

Portugal enfrenta uma vaga de frio e, na próxima semana, as temperaturas vão continuar a descer, com variações entres 2 e 3 graus Celsius, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Tal como as pessoas, os animais tremem e procuram formas de sem manterem quentes. Os que vivem dentro de casa estão mais protegidos, mas os que que estão nas ruas, especialmente os gatos, tendem a esconder-se por baixo dos carros ou mesmo no interior dos motores.

A Provedoria dos Animais de Lisboa, município que tem cerca de 1500 colónias de gatos, sabe disto e prepara-se para lançar, na próxima segunda-feira, em parceira com a Emel, a campanha "Aqui há gato?" para alertar os condutores a serem mais cuidadosos, desde logo quando entram na viatura.

“Esta é uma acção conjunta inédita, não só por juntar duas entidades cujas áreas de actuação são totalmente distintas, provando que as sinergias podem existir sempre que há vontade das partes, mas também porque é a primeira vez que se coloca na rua uma campanha que tem por objectivo proteger os gatos que se abrigam do frio junto dos automóveis estacionados”, explica, em comunicado, o Provedor Municipal do Animais de Lisboa, Pedro Paiva.

Questionado sobre o porquê de a campanha se realizar este ano, Pedro Paiva explica ao P3 que a iniciativa foi pensada depois de ter ouvido as juntas de freguesia e associações de protecção animal de Lisboa. “Verificou-se que o enorme número de colónias de gatos de rua merece um reforço de medidas de forma a procurar alavancar a protecção e o bem-estar destes animais”, justifica.

No vídeo da campanha, a provedoria explica que uma das primeiras coisas a fazer para termos a certeza que os gatos não estão nos carros é bater várias vezes no capot e buzinar antes de arrancar. As acções de sensibilização vão realizar-se entre os dias 30 e 31 de Janeiro nas freguesias lisboetas de Arroios e Areeiro e Campolide e Marvila, respectivamente.

Os condutores vão receber um panfleto com um código QR para o vídeo que explica os passos a seguir e assim evitar ferir animais errantes.

Foto O código QR dá acesso ao vídeo com as dicas Provedoria dos Animais de Lisboa

Cuidados a ter com os animais quando está frio

Para todos os cães e gatos que vivem dentro de casa, são vários os conselhos que podes seguir para perceberes se têm frio e se manterem quentes, desde logo sentires a temperatura das orelhas e das patas. Se estiverem frias, cobre-os com uma manta e coloca um aquecedor por perto.

A par disto, está atento à forma como dormem: se estiverem enroscados em forma de bola, é sinal de que estão com frio.

Para os cães com camadas grossas de pêlo, como é o caso dos pastores alemães, huskies, kelpies e samoiedo, suportar as baixas temperaturas é mais fácil do que para os que têm uma camada fina como os galgos.

Para estes últimos, outra das dicas que podes seguir é vestir-lhes uma roupa ou deixares mantas por perto. Os animais mais pequenos também sentem mais frio e perdem mais calor do que os de maior porte.