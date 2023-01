Obrigada, Keyla Brasil

A TGEU, organização de defesa dos direitos das pessoas trans da União Europeia, publicou em 2019 o relatório Trans Discrimination in Europe, com dados de inquérito da Fundamental Rights Agency. O inquérito (com 21 mil respondentes trans) é recolhido online e disseminado através de associações ativistas, pelo que não é representativo. Ainda assim, revela uma realidade que concorre com a minha perceção de pessoa atenta às inúmeras formas de exclusão a que a sociedade sujeita as pessoas trans. A falta de dados representativos é, em si mesma, sinal dessa exclusão.