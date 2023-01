Uma onda de metal e lona branca para cobrir o altar do Papa

Terá uma "expressão ondulada", a fazer lembrar as águas do Tejo ali tão perto, e será feita de um metal leve entrelaçado por uma lona branca. A cobertura em forma de onda servirá para criar sombra num evento agendado para o mês de Agosto, e afirma-se como o elemento mais expressivo do projecto desenvolvido por uma equipa de arquitectos da Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU), a empresa municipal de obras de Lisboa.