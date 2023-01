Uma manhã a namorar com aguardentes para vinho do Porto

Cheirar e provar vinhos do Porto é bonito e desafiante porque estamos sempre a descobrir aromas e sabores diferentes (destaque para Vintage, LBV e Colheita), resultantes de anos climáticos irrepetíveis. Já cheirar e provar os componentes do vinho em fase de construção é outra coisa. Pode não ser um exercício tão prazeroso, mas é determinante para se perceber o produto final, as virtudes, os eventuais defeitos e a sua evolução no tempo. No caso do Vinho do Porto, por melhor que seja a matéria-prima - uvas - e por melhor que tenha ocorrido o arranque da fermentação em lagar, se a aguardente que vai interromper este processo não for de qualidade - de muito boa qualidade -, teremos o caldo entornado. Teremos um vinho desequilibrado.