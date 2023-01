Voz dos Sangre Ibérico, André Amaro estreia tema de álbum produzido por Agir

Passados quase dois anos da sua estreia discográfica a solo, o ex-Sangre Ibérico André Amaro prepara-se para lançar um novo álbum, com arranjos e produção de Agir. Natural de Aldeia de Bispo, na fronteira entre Portugal e Espanha, as raízes ibéricas de André Amaro estão presentes nos seus trabalhos, onde fado e flamenco se cruzam com outras sonoridades. A antecipar o novo álbum, lança esta sexta-feira em single e videoclipe Por orgulho, canção que, segundo ele, retrata uma relação onde duas pessoas se afastam por orgulho e por orgulho não se voltam a encontrar, até que, mais tarde, “num movimento entre o que são, o que foram, e no que se transformaram, numa luta constante entre os seus vários ‘eus’”, concluem que apenas “por orgulho” se perderam.

André Amaro estreou-se a solo com um álbum a que deu o título de O Meu Lugar, para reforçar o que pretendia do seu lugar na música. Isso foi em Maio de 2021, depois de finda a experiência dos Sangre Ibérico, grupo que na sua fundação, em 2014, começou por ser um duo, juntando André Amaro (voz e guitarra) a Alexandre Pereira (cajón), passando a trio com a integração de Paulo Maia (guitarra flamenca). Após terem participação no concurso televisivo Got Talent Portugal, em 2016, lançaram um álbum homónimo com versões e inéditos, em 2018, correndo palcos de norte a sul. Esse álbum, Sangre Ibérico, foi produzido por Pedro Jóia e tornou-os conhecidos no país.

O novo single de André Amaro surge num momento em que o seu tema Desajeitado, do álbum anterior, com quase 3 milhões de visualizações no YouTube, recebeu um galardão de ouro.