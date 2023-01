Luísa Sobral estreia em videoclipe canção dedicada às mulheres iranianas e afegãs

O álbum, Dansando, foi lançado em Outubro de 2022, e vai ser apresentado ao vivo no Porto e em Lisboa em Fevereiro, primeiro na Casa da Música (dia 18) e depois no Tivoli BBVA (dia 25). Mas antes, Luísa Sobral quis lançar em videoclipe mais uma das suas canções, por sinal a que fecha o álbum, Serei sempre uma mulher, com forma de protesto com a violência e as privações a que têm sido sujeitas as mulheres iranianas e afegãs nos seus países. Num texto escrito propositadamente para a estreia deste videoclipe, a cantora e compositora explica aquilo que a moveu e move:

“Sempre pensei que só houvesse um sentido no caminho para a igualdade de género e racial, em frente. Para mim seria impensável as mulheres poderem perder o direito a votar ou voltarem os transportes públicos divididos por zona de negros e zona de brancos. O mundo onde eu julguei habitar não era ainda igualitário, mas caminhava nesse sentido, mesmo que por vezes com passos curtos e vagarosos e com ritmos diferentes em diferentes partes do mundo. Foi então que assistimos a um retrocesso assustador nos direitos da mulher no Afeganistão. Perderam o direito à educação, perderam a liberdade de escolher cobrir ou não a cabeça e deixaram de poder andar sozinhas na rua. Caiu de novo o véu da invisibilidade sobre as mulheres afegãs.”

Foi a pensar nessas mulheres que ela escreveu esta canção, sem saber “que uns meses mais tarde morreria Mahsa Amini, uma mulher iraniana a quem foi retirada a vida por usar o hijab de forma inadequada”. “Nesse dia – escreve Luísa – a minha canção tornou-se sobre ela também e sobre todos aqueles que quiseram vingar a sua morte com protestos, muitos deles perdendo a vida ao fazê-lo. Esta é a minha forma de protesto, pela Mahsa, pelas mulheres iranianas e afegãs, e por todas as mulheres que nas suas vidas e profissões se sentem inferiorizadas. Porque ainda acredito que o caminho seja para a frente, mesmo que às vezes se dê dois passos atrás.”

Desde a sua estreia a solo, em 2011, Luísa Sobral já lançou em nome próprio seis álbuns. Primeiro, The Cherry on My Cake (2011), depois There’sA Flower In My Bedroom (2013), Lu-Pu-I-Pi-Sa-Pa (2014), Luísa (2016) e Rosa (2018). O mais recente, Dansando (2022), é o sexto.