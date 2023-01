Delia Fischer e Ricardo Bacelar lançam Andar com Gil e têm novo videoclipe, A prece

O trabalho já se havia estreado com A paz, em Novembro de 2022, mas só agora é que chega às plataformas digitais o álbum Andar com Gil, que reúne a cantora e pianista brasileira Delia Fischer com o também cantor, pianista e produtor musical luso-brasileiro Ricardo Bacelar interpretando, juntos, nove canções de Gilberto Gil – que participou, de viva-voz, numa delas, Prece. Nesta sexta-feira, a par do lançamento do disco, é estreado também um videoclipe com os bastidores da participação de Gil nas gravações. Os outros temas escolhidos e gravados, além de Prece e A paz (este com letra de Gil e música de João Donato), são Oriente, Se eu quiser falar com Deus, Andar com fé, Cada tempo em seu lugar, São João Xangô Menino (parceria de Gil com Caetano Veloso), Palco e Aqui e agora. O que une todas estas canções, escolhidas do extensíssimo cancioneiro de Gil, é o facto de privilegiarem a espiritualidade. O disco, gravado em Dolby Atmos no Jasmim Studio de Ricardo Bacelar, em Fortaleza, é lançado pela editora Jasmim Music.

No texto que anuncia o disco, diz Ricardo Bacelar: “A escolha pelo recorte da espiritualidade foi muito feliz, porque privilegia o lado sensível e poético do compositor. É um disco subtil, no qual nós tocamos piano, teclado, instrumentos de percussão exóticos, tudo de forma minimalista”. Ele e Delia Fischer gravaram as vozes e o piano juntos, no estúdio, o que deu maior autenticidade às gravações. O que leva Delia a dizer: “Foi uma decisão nossa, tanto o recorte da espiritualidade quanto a questão do piano, instrumento que Ricardo e eu temos em comum. Como o Gil é um excelente violonista, quisemos criar novos arranjos a partir do piano: ele é o fio condutor de todo o álbum. Ricardo, que é multi-instrumentista, trouxe ainda vários instrumentos de percussão”.