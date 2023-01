Sexta na TV: Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, uma Menina de Neve e judo

Há também A Felicidade de Uns..., Esta Gente, Lockwood e Cia. e A Confissão do Mal: As Gravações Perdidas de Eichmann.

CINEMA

Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

TVCine Top, 21h30

O filme mais nomeado para os Óscares deste ano (11 ao todo, incluindo de Melhor Filme e Melhor Realização) estreia-se na televisão. A malaia Michelle Yeoh, uma das grandes estrelas de acção de Hong Kong dos anos 1980 e 1990, é a protagonista desta comédia de acção escrita e realizada pelo duo Daniels (Dan Kwan e Daniel Scheinert), que começou nos telediscos e fez filmes com Um Corpo para Sobreviver. Yeoh, que ganhou um Globo de Ouro pelo papel e está nomeada para um Óscar é Evelyn Wang, uma imigrante chinesa nos Estados Unidos que tem a dura missão de salvar o mundo atravessando vários universos paralelos e explorando todas as vidas que não chegou a viver. O elenco inclui ainda Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan (todos nomeados para um Óscar, tendo o último ganhado um Globo de Ouro), James Hong, Jenny Slate e Harry Shum Jr.

A Felicidade de Uns...

TVCine Emotion, 21h45

Nesta comédia de costumes de Daniel Cohen lançada em 2020, a harmonia da amizade entre dois casais, que perfazem quatro amigos de longa data (interpretados por Bérénice Bejo, Vincent Cassel, Florence Foresti e François Damiens) é posta à prova quando a personagem de Bejo, Lea, escreve um best-seller. Isso desencadeia reacções de todos os outros. É o último filme do ciclo Emoção à Francesa do TVCine Emotion.

Esta Gente

Netflix, streaming

Semi-reformado, só ocasionalmente é que Eddie Murphy, uma das grandes estrelas do cinema americano desde o início dos anos 1980, protagoniza novos filmes. Esta comédia é um deles. Marca a estreia na realização de Kenya Barris (argumentista responsável por séries como Black-ish e inúmeros filmes, incluindo a sequela de Um Príncipe em Nova Iorque, um dos filmes clássicos de Murphy), com um argumento seu e de Jonah Hill. Lida com os choques culturais entre as famílias de um casal. Ele (Hill) é um corretor da bolsa judeu, ela (Lauren London), uma estilista negra. Os pais dela (Murphy e Nia Long) converteram-se ao Islão, os dele (Julia Louis-Dreyfus e David Duchovny) são judeus neuróticos. Estreia.

SÉRIES

A Menina de Neve

Netflix, streaming

Adaptada do romance popular de Javier Castilo, esta minissérie espanhola de Jesús Mesas Silva e Javier Andrés Roig lida com o desaparecimento, em 2010, de uma rapariga em Málaga durante o Desfile dos Três Reis, no início do ano. Amaya Martín desaparece no meio da multidão, o que se torna um pesadelo para a sua família. Uma jornalista estagiária, Miren, com a ajuda de um colega seu, tenta investigar o que aconteceu, o que será complicado para Miren em termos dos fantasmas do passado que desperta. Há também um inspector da polícia no encalço da criança. Estreia.

Lockwood e Cia.

Netflix, streaming

Nesta série de adolescentes da Netflix que agora se estreia, o mundo está cheio de fantasmas. Em Londres, uma pequena start-up, uma agência de caçadores de fantasmas gerida por três jovens, dois rapazes e uma rapariga com dons sobrenaturais, investiga um mistério. É escrita por Joe Cornish (realizador de Attack the Block, a comédia de acção de extraterrestres que revelou John Boyega ao mundo) a partir da saga de Jonathan Stroud publicada entre 2013 e 2017.

DOCUMENTÁRIOS

A Confissão do Mal: As Gravações Perdidas de Eichmann

TVCine Edition, 22h

Estreia de uma minissérie de Yariv Mozer sobre Adolf Eichmann, um dos arquitectos do Holocausto que, após o final da Segunda Grande Guerra, ainda viveu dez anos em liberdade, fugido na Argentina, tendo sido condenado à morte em 1961. Foi a escrever sobre o seu julgamento que Hannah Arendt cunhou a expressão “banalidade do mal”, para se referir à forma como o nazi tentou dizer que não era responsável pela tragédia.

DESPORTO

Judo: Grand Prix Portugal 2023

RTP2, 17h

Até domingo, o Grand Prix português de judo será mostrado na RTP2 a partir do Complexo Municipal dos Desportos da Cidade de Almada. Ao todo, estão representados 81 países de cinco continentes, com 545 judocas, entre 318 homens e 227 mulheres.