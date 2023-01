Onde e quando ver os filmes dos Óscares de 2023 — Ice Merchants incluído

Digeridas que estão as nomeações para os Óscares anunciadas na terça-feira, com a animação portuguesa ainda a celebrar a sua nomeação histórica e com mais “filmes Óscar” a chegar na iminência do fim-de-semana, é boa altura para organizar a agenda: onde se podem ver os filmes nomeados nas principais categorias? Avisa-se que a portuguesa Ice Merchants está em sala esta sexta-feira e sábado, no Porto.

Entre os cinemas, o streaming, os canais temáticos, premium ou o vídeo on demand, grande parte dos filmes nomeados está em Portugal ou na iminência de chegar. Vai ser preciso aguardar um pouco mais por títulos como Viver, nomeado pela interpretação de Bill Nighy e pelo argumento adaptado de Kazuo Ishiguro, que só chega aos cinemas nacionais a 30 de Março. Outros já deixaram os cinemas há muito e vivem nos ecrãs domésticos, como é o caso de Top Gun: Maverick, e há um punhado de filmes mais difícil de apanhar nos circuitos convencionais (leia-se “legais), por não terem tido nem terem prevista data de estreia no mercado português.

A primeira nomeação de um filme de produção maioritariamente portuguesa e com autoria portuguesa para um Óscar, para Ice Merchants (Mercadores de Gelo) de João Gonzalez, vai ser celebrada esta sexta-feira, certamente, na sessão das Conversas com Realizadores do festival IndieJunior, no rebaptizado Batalha Centro de Cinema, no Porto. Começa às 18h no Café Batalha e conta ainda com as realizadoras Alexandra Allen (O Conto da Raposa) e Mónica Santos (O Casaco Rosa) e tem entrada livre. O filme passa na tarde desta sexta-feira dentro da sessão Espuma dos Dias, a partir das 15h40, e sábado, dia 28, às 14h30, a curta é exibida no âmbito do festival também no Batalha.

Foto Ice Merchants

De resto, vamos por filmes:

Tudo Em Todo O Lado Ao Mesmo Tempo — depois de se ter estreado em Portugal em Abril de 2022, o filme mais nomeado dos Óscares (candidato a 11 estatuetas, incluindo Melhor Filme, Realização, Argumento Original, Actriz, Actor), chega esta sexta-feira ao canal premium TVCine Top e está a partir de sábado no on demand TVCine+.



A Oeste Nada de Novo — com nove nomeações, o filme alemão sobre os horrores da I Guerra Mundial está na Netflix e é tanto candidato a Melhor Filme quanto a Melhor Filme Internacional.



A Voz das Mulheres — candidato ao Óscar de Melhor Filme ou de Melhor Argumento Adaptado, estreia-se em Portugal a 9 de Março.



Avatar: O Caminho da Água — Está nos cinemas de grande parte do país e já bateu recordes de receitas de bilheteira desde a sua estreia, há pouco mais de um mês.

Os Espíritos de Inisherin — O filme irlandês concorre pelo Óscar de Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Actor e Actriz e os respectivos Secundários, ou Melhor Argumento Original. Estreia-se nos cinemas a 2 de Fevereiro.



Elvis — Um dos poucos filmes norte-americanos para um público mais “adulto” que fez sucesso nas bilheteiras em 2022, o biopic de Elvis Presley está disponível agora na HBO Max.



Os Fabelmans — Ir ao cinema: é a solução para ver a história auto-biográfica de Steven Spielberg nomeada para sete Óscares e que pode dar ao realizador a sua terceira estatueta de realização.

Foto Os Fabelmans

Tár — Cate Blanchett é uma maestrina tirânica e complexa nas mãos de Todd Field e ambos estão nomeados nas suas categorias, bem como na de Melhor Filme. Estreia-se em Portugal nos cinemas a 9 de Fevereiro.

Foto Tár

Top Gun: Maverick — Tom Cruise e a Paramount adiaram o mais possível a estreia desta sequela do filme de 1986 para escapar às garras da pandemia e quando finalmente a fizeram, em Maio de 2022, arrecadaram tanto números milionários nas bilheteiras quanto elogios da crítica. Manteve-se um exclusivo da exibição cinematográfica até Dezembro, quando voltou por uma semana às salas nacionais, para depois se estrear dia 22 na plataforma de streaming SkyShowtime. Entretanto, também está na Amazon Prime Video.



Triângulo da Tristeza — O controverso (porque dividiu a crítica e o sector entre os elogios e a desilusão) filme de Ruben Östlund encontra-se disponível na plataforma de cinema independente Filmin (versão on demand por 72 horas por 3,95 euros). Está nomeado para Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Argumento Original.

Black Panther: Wakanda Para Sempre — Mais uma sequela na lista de nomeações dos Óscares e o primeiro filme Marvel a conseguir uma nomeação para actuação, pelo papel de Angela Bassett como matriarca. Estará na Disney+ a partir de 1 de Fevereiro e passa este domingo, dia 29, no canal Fox às 21h30. Também ainda está nos cinemas Castello Lopes do Alegro de Sintra e Nos Alvaláxia, em Lisboa.



A Baleia — Hollywood e os Óscares adoram uma “comeback story”, ou seja uma narrativa de temporada de prémios em que um dos seus regressa após longa ausência para se reencontrar com o grande ecrã. Brendan Fraser, semi-galã dos anos 1990, é A Baleia numa história sobre obesidade, reclusão e preconceito mas sobretudo sobre pai e filha que tentam… regressar a uma relação. Estreia-se a 2 de Março, semana e meia antes dos Óscares para os quais Fraser concorre na categoria de Melhor Actor, nos cinemas portugueses.

Foto Top Gun: Maverick

Argentina, 1985 — Candidato ao Óscar de Melhor Filme Internacional, está na Amazon Prime Video desde Outubro. O filme é inspirado na história verídica de Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo e a sua jovem equipa de advogados que tenta levar a tribunal os membros da Junta Militar da sangrenta ditadura argentina.



Close — O filme de Lukas Dhont, que representa a Bélgica nos nomeados a Melhor Filme Internacional, será distribuído em Portugal pela Leopardo Filmes e a estreia está agendada para 6 de Abril.



Aftersun — Paul Mescal, namorado de uma certa televisão pelo seu papel no fenómeno Normal People, está nomeado pelo seu papel neste filme que se estreou quinta-feira, dia 26, em Portugal. Está em cinemas em Lisboa, Porto, Almada, Oeiras e Setúbal.



EO — Nomeado para o Óscar de Melhor Filme Internacional, realizado por Jerzy Skolimowski (Polónia), estreia-se em Portugal nos cinemas a 16 de Fevereiro.

A Quiet Girl — O filme irlandês, que concorre na categoria Internacional, não se estreou nos cinemas portugueses e não tem presença identificável em streaming nas plataformas que operam em Portugal. Não há data de estreia prevista.



Pinóquio de Guillermo Del Toro — O mais certo dos nomeados para Melhor Filme de Animação, em que Del Toro divide a realização com Mark Gustafson e que atraiu um elenco de vozes de topo (Cate Blanchett, Christoph Waltz, John Turturro, Tilda Swinton… e a lista continua) está na Netflix.



Marcel the Shell with Shoes On — A resposta é não: não há data de estreia, nem presença identificável nas plataformas de streaming a operar em Portugal, para este nomeado para Melhor Filme de Animação.



To Leslie — Outro não: não há data de estreia, nem presença identificável nas plataformas de streaming a operar em Portugal, para este filme sobre uma alcoólica feito com um orçamento muito modesto e cuja campanha (bem-sucedida) da protagonista Andrea Riseborough ganhou tanta atenção de outras figuras de Hollywood que lhe deu a nomeação para Melhor Actriz, uma das grandes surpresas da lista.



O Gato das Botas: O Último Desejo — País fora, o matreiro mas dengoso Gato das Botas de Antonio Banderas, estrela saída de Shrek para uma série de spin offs, está nos cinemas.

Turning Red — A Disney+ é a casa-mãe deste nomeado de animação que faz de um panda vermelho um veículo para falar sobre um tema-chave: a menstruação.



The Sea Beast — Mais um nomeado Netflix no cinema de animação, desta feita sobre uma jovem clandestina a bordo do barco do mais conhecido caçador de monstros marinhos.



Glass Onion: Um Mistério Knives Out — O filme de Rian Johnson teve muito menos nomeações do que estrelas no seu elenco (juntar Edward Norton, Janelle Monae, Daniel Craig ou Kate Hudson não é para todos), mas lá compete por Melhor Argumento Adaptado. É uma aposta Netflix.

Foto A Baleia

Blonde — Outra aposta Netflix para os Óscares que logo na rentrée do ano passado se percebeu que não iria ter grande sucesso. Biopic de Marilyn Monroe, conseguiu ainda assim uma nomeação para a actriz cubana Ana de Armas.

Bardo — Pode parecer repetitivo, mas esta era outra das cartadas de prestígio da Netflix para a temporada de prémios, mas o filme de Alejandro González Iñarritu foi mal amado e conseguiu mera nomeação para Melhor Fotografia. Está, portanto, na Netflix depois de uma curta estada nos cinemas portugueses.



All That Breathes — O filme de Shaunak Sen sobre dois irmãos em Nova Delhi estreia-se dia 8 de Fevereiro na HBO Max. É um dos cinco nomeados para Melhor Documentário.

Foto Blonde

Vulcão: Uma História de Amor — Outro dos cinco nomeados para Melhor Documentário, este filme de Sara Dosa apoia-se fortemente nas muitas horas de vídeo que o casal de vulcanólogos Katia e Murice Krafft acumularam ao longo de uma vida entregue à sua paixão (literalmente). Narrado por Miranda July e com a marca National Geographic, está na Disney+.



Toda a Beleza e a Carnificina — O PÚBLICO chamou-lhe "o mais bizarro Leão de Ouro" de Veneza em 2022. O documentário de Laura Poitras sobre Nan Goldin chega a 9 de Março aos cinemas.

Navalny — Está na HBO Max o filme de Daniel Roher sobre a dura luta do líder da oposição russa.



A House Made of Splinters — As boas notícias são que o documentário de Simon Lereng Wilmont já passou por Portugal. As más é que foi visita curta, no festival Porto/Post/Doc e agora não há vislumbre do filme no mundo digital.



Império da Luz — Esperava-se pelo menos uma nomeação para Melhor Actriz para Olivia Colman, porque não seria de esperar outra coisa, mas a sua interpretação no filme de Sam Mendes ficou de fora. Ainda assim, é um dos nomeados para Fotografia. Estreia-se nas salas em Portugal a 23 de Fevereiro.

Babylon — São mais de três horas a rodopiar com Margot Robbie e Brad Pitt sob a lente de Damien Chazelle. Em exibição nos cinemas, nomeado para Melhor Guarda-Roupa, Banda-Sonora Original e Direcção de Arte.