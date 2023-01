Governo procura mais jovens para programa de voluntariado da natureza e florestas

O Governo anunciou esta quinta-feira um reforço de 1,5 milhões de euros por ano para o Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas que desde 2017 já envolveu 800 entidades e 10 mil jovens.

"Este programa é essencial na prevenção dos fogos florestais. Hoje anunciamos um reforço financeiro. Já não é só do Instituto Português do Desporto e Juventude, mas também do Ministério do Ambiente e do Ministério da Administração Interna", afirmou a ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, em Vila de Rei.

"O programa tem um reforço de 1,5 milhões de euros por ano para permitir que mais jovens participem. Desde 2017 até hoje já foram desenvolvidos 2400 projectos, envolvidas 800 entidades e participaram 10 mil jovens voluntários", disse a governante. Este anúncio decorreu no âmbito do programa "Governo Mais Próximo", no distrito de Castelo Branco, com mais de 40 iniciativas que contaram com a presença de membros do executivo.

A ministra sublinhou que o objectivo do Governo é "aumentar a participação de jovens no projecto". "Os jovens podem, desta forma, conhecer melhor o seu território e a floresta. É também um despertar para a cidadania. Temos jovens com enorme vontade de participar na sociedade portuguesa" frisou.

Já o presidente da Câmara de Vila de Rei, Ricardo Aires, realçou a importância deste programa para a vigilância da floresta e prevenção de fogos florestais.

O autarca disse mesmo que se trata de um meio auxiliar de vigilância em zonas sombra da floresta. "No Verão é uma ajuda adicional que tem vindo a ser aproveitada pelos municípios com mais risco de sofrerem incêndios florestais. O projecto garante um auxílio na prevenção", disse.

Nesta acção, além da ministra da Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, estiveram presentes o ministros do Ambiente e da Acção Climática, o ministro da Administração Interna e o secretário de Estado do Desporto e Juventude.