Poder Público. Crise política: É o que é, vai ser extraordinário. Por agora

Esta quinta-feira, Helena Pereira, Leonete Botelho, São José Almeida e Sónia Sapage analisam os destaques de uma semana política a todo o vapor: as crises do Governo de Costa, a intervenção de Marcelo, as sondagens e até o altar da Jornada Mundial da Juventude.

No final deste episódio do Poder Público, como habitualmente, há espaço para Público & Notório.

