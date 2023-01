Marcelo pede que Jornada Mundial da Juventude respeite o período actual e “visão simples” do Papa

O Presidente da República afirmou esta quinta-feira esperar que as cerimónias da Jornada Mundial da Juventude em Portugal respeitem o período actual e a "visão simples, pobre, não triunfalista" do Papa Francisco.

"Ele próprio é o exemplo de uma forma de ser e de pensar que, mesmo que não estivéssemos em guerra e mesmo que não estivéssemos na situação social em que nos encontramos, convida à simplicidade", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa.

Em declarações aos jornalistas no antigo picadeiro real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, o chefe de Estado mostrou-se certo de que "há-de chegar uma altura em que será explicado efectivamente como é que será o conjunto de despesas" com o encontro católico que Portugal irá acolher em Agosto.

O Presidente da República, que falava a propósito da polémica sobre os cerca de cinco milhões de euros adjudicados para a construção de um altar-palco em Lisboa, referiu que "há um montante muito superior a esse que o Estado português reservou para as jornadas", de 36,5 milhões de euros.

As despesas também "correm pela Igreja Católica, numa parte", e "noutra parte pelas autarquias, Lisboa e Loures, pelo menos essas", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

Interrogado se a Igreja Católica Portuguesa já devia ter prestado esclarecimentos sobre esta matéria, o chefe de Estado remeteu essa responsabilidade para todos os envolvidos na organização da Jornada Mundial da Juventude: autarquias, Estado e Igreja Católica.

"Eu acho que os três, em tempo oportuno, darão certamente esclarecimentos", disse.

Segundo o chefe de Estado, "o que os portugueses esperam é que nos pormenores corresponda àquilo que é o pensamento do Papa", que se caracteriza "por defender uma visão simples, pobre, não triunfalista".

Há que "respeitar o período em que nos encontramos e respeitar a própria maneira de ser do Papa, quer dizer, é um Papa que é contrário àquilo que seja espaventoso", reforçou, manifestando a convicção de que "há-de ser encontrada uma solução que seja simples, à medida daquilo que é o pensamento do Papa".

Presidente sabia dos custos

Nos últimos dias, o Presidente falou outras duas vezes sobre o assunto. Na passada terça-feira, à margem da apresentação da operação Floresta Segura, em Mafra, Marcelo admitiu que “gostaria de ouvir as explicações” da organização para depois se pronunciar “sobre estes custos”. Horas mais tarde, já à noite, numa visita surpresa ao Pavilhão Municipal Manuel Castel Branco, que está a acolher pessoas sem-abrigo, o chefe de Estado disse ter falado com o presidente da câmara de Lisboa e adiantou que o altar-palco vai servir para “outro tipo de eventos”.

“[O presidente da Câmara de Lisboa] explicou-me, embora admitindo que há um cálculo mais global que é preciso fazer. Estava-se a falar de um altar específico e não de um investimento global”, disse numa referência ao total de 35 milhões de euros de custos da Jornada Mundial da Juventude.

Nas últimas horas, o Patriarcado de Lisboa assegurou à SIC que o Presidente sabia dos custos do altar-palco, o que foi desmentido pelo próprio. À mesma estação televisiva, Marcelo confirmou que soube “informalmente” através de jornalistas do valor do projecto, mas não se recorda do dia exacto em que teve essa informação.