Paulo Raimundo: impasse com professores “pode abrir caminho” a mexidas na lei da greve

O secretário-geral do PCP teme que o parecer pedido pelo Governo à PGR sobre a legalidade da greve dos professores possa ser um “pretexto” para alterar a lei da greve.

O líder dos comunistas alerta que o Governo pode estar a "abrir caminho" para limitar o direito à greve, com o pedido de parecer sobre a legalidade que fez à Procuradoria-Geral da República (PGR) a propósito da greve dos professores. Em entrevista ao programa Hora da Verdade do PÚBLICO/Renascença, Paulo Raimundo defende que o Governo não deu outra alternativa aos professores que não protestar e considera "inevitável" que o executivo reveja a sua disponibilidade para negociar com os docentes. Já quanto à federação de sindicatos anunciada pelo Chega, pede que não se criem "focos de tensão e de confronto".