Os lenços dos namorados têm muitos tipos de amor — Sara estudou-os

São lenços de namorados, mas também são lenços de amizade, de amor-próprio, de revolta, de ciúme, de saudade. Há tantos tipos de amores (e desamores) também nestes bordados e poesias que Sara Brandão defende que é mais correcto chamar-lhes, simplesmente, “lenços de amor”. “Bordar para namorados é uma perspectiva redutora do que eles são”, resume, acrescentando: “Não que tenha algum mal bordar para um namorado. Mas estas mulheres afirmaram-se pelo texto quando não podiam ir à escola. Bordaram o acesso que não tinham.”

Para o projecto da tese de mestrado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a artista e ilustradora “com interesse em levar a cultura popular para a academia” escolheu investigar os textos bordados em quadrados de linho para além das típicas (e mercantalizadas) quadras “com erros ortográficos e pronúncia nortenha”, concentrando-se especialmente “em quem os bordava”.

Analisou 134 lenços, transcrevendo primeiro exactamente o que se vê no bordado e depois o texto escrito de forma mais simples e legível, mantendo betacismos mas corrigindo erros ortográficos.

Na primeira vez que expôs os desenhos de "séculos de poesia bordada no feminino", no Porto, convidou quem quisesse a participar num lenço comunitário e explicou que “não há necessidade de escrever com erros ortográficos de propósito”. “Estes erros são uma característica da mulher que bordava e que não tinha acesso à alfabetização e não da tradição”, disse, acrescentando que “os lenços devem ser um lugar de fala fidedigno a quem o borda”.

Sara replicou 82 dos lenços que estudou por “teimosia e revolta”, depois de descobrir que teria “de pagar um valor absurdo” pelas fotografias no Arquivo Fotográfico da Direcção-Geral do Património Cultural, “mesmo para serem usadas nos anexos de uma investigação académica”. Desenhou mesmo a lápis de cor os lenços que encontrou no MatrizNet, o catálogo colectivo online dos museus da administração central do Estado Português, a partir de “fotografias péssimas de 72 dpi” , ri-se, agora.

“No meu entender, escolher guardar um património pouco estudado na sua essência é mais uma forma de perpetuar a narrativa que já existe e é não querer contribuir para um conhecimento mais fidedigno que mostra a mulher camponesa dos séculos XVIII, XIX e XX não como ‘pacata do lar’, mas como ser pensante e reivindicativo, dentro daquele que era o seu contexto”, escreveu.