Somos Keyla Brasil?

O que é ser um morcego? Perguntava o filósofo Thomas Nagel num artigo publicado na The Philosophical Review em 1974. A sua conclusão é que não podemos saber. Podemos estudar tudo o que quisermos sobre os morcegos, podemos ter uma grande capacidade imaginativa sobre o que é ser um morcego, mas a não ser que sejamos de facto um morcego não podemos saber como é a sua experiência subjetiva do mundo. O mesmo é transponível para a nossa relação com outras experiências subjetivas humanas. Por muito que nos tentemos colocar no lugar de outrem, de utilizar a nossa capacidade de empatia, não conseguimos nunca saber exatamente o que é para a outra pessoa ser si própria. A empatia não é “eu posso ser quem eu quero”. Uma verdadeira ética da empatia é saber colocar-se no lugar do outro com a constante consciência de que existe uma distância intransponível entre a imaginação e a verdadeira vivência. E por isso é necessário ouvir.