Penafiel. Colisão entre cinco carros faz doze feridos

Uma colisão envolvendo cinco veículos em Penafiel, distrito do Porto, provocou 12 feridos e obrigou ao corte da EN106, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa.

Às 8h30 os feridos ainda se encontram no local a ser avaliados e "sete não necessitam de tratamento hospitalar".

A EN 106 foi cortada em ambos os sentidos, devido ao elevado número de veículos envolvidos no acidente, que ocorreu por volta das 7h20. Para o local foram deslocados 23 operacionais e 11 veículos.