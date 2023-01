Marionetas, ópera e chocolate quente para aquecer e entreter a família

TEATRO

Depois da Chuva

28 e 29 de Janeiro

À boleia dos 20 anos do Teatro e Marionetas de Mandrágora, a companhia estreia a sua nova criação. Centra-se no assunto das migrações humanas forçadas e apresenta-se como uma “tentativa de entender e de descodificar o tema para miúdos e graúdos”, explica a sinopse.

Uma reflexão em forma poética onde entram motivações, incertezas, medos e esperanças. Sábado e domingo, às 16h, no Auditório Municipal de Gondomar. Bilhetes a 3€.

Mas Alguém Me Perguntou Se Eu Queria Ir Ao Teatro?!

28 de Janeiro

O Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana apresenta uma peça em tom “inconformista, divertido e interactivo” que tem como ponto de partida as idas ao teatro em contexto escolar.

Com encenação de Ricardo Simões e apontada a maiores de 12 anos, é apresentada na Sala Experimental do Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, sábado às 17h, seguida de uma conversa com os artistas. Os bilhetes custam entre 4€ e 10€.

MÚSICA

O Rouxinol

29 a 31 de Janeiro

Estreia absoluta d’O Rouxinol, uma ópera de bolso de Sérgio Azevedo, inspirada no conto O Rouxinol e o Imperador da China escrito por Hans Christian Andersen. Uma primeira viagem ao mundo da ópera interpretada pela Orquestra Sinfónica Portuguesa e pelo Coro do Teatro Nacional de São Carlos, sob a batuta de João Paulo Santos e com encenação de Mário João Alves.

Para ver no teatro lisboeta, domingo às 16h (sessões para escolas nos dias 30 e 31, às 11h e às 15h). Os bilhetes custam 20€.

Bach Be Cue

29 de Janeiro

Bach numa churrascaria, almoços preparados com instrumentos, uma cozinha que produz música. Esta é a base de um concerto que serve “a melhor ementa barroca” e se propõe a mostrar que a música também alimenta.

Domingo, às 10h, 11h30 e 16h, na Casa da Música do Porto, com bilhetes a 12€ (criança + adulto).

Madagáscar - Uma Aventura Musical

A partir de 28 de Janeiro

Adaptação ao palco, em forma de musical, do filme de animação dos estúdios Dreamworks em que quatro animais do zoo de Nova Iorque deixam involuntariamente a vida confortável da cidade e do cativeiro quando são “despachados” para África.

Com produção da Yellow Star Company e encenação de Paulo Sousa Costa, a aventura é contada no Auditório do Taguspark, em Oeiras, sábados, às 15h30, e domingos, às 11h30. A entrada custa 15€.

ENTRETENIMENTO

Mafalda Creative - Rainha da Net Ao Vivo

28 de Janeiro

Mais de 500 mil subscritores no YouTube, 320 mil seguidores no Instagram e 730 mil seguidores no TikTok. Uns quantos prémios e o livro Uma Adolescente à Beira de Um Ataque de Nervos. Aos números e feitos de Mafalda Creative, que sustentam a dimensão de fenómeno a nível nacional, junta-se um espectáculo ao vivo que promete galgar os conteúdos da “realidade online”.

Stand-up, música e interacção com o público são os eixos em que se move Rainha da Net - Ao Vivo, que volta aos palcos depois de ter esgotado sessões em Lisboa e no Porto, no ano passado.

Sábado, às 21h, é a vez do Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria (15€ a 20€), numa data que abre mais um rol de espectáculos com paragens agendadas em Beja (4 de Fevereiro), Santa Maria da Feira (4 de Março), Braga (1 de Abril), Santarém (15 de Abril) e Albufeira (30 de Abril).

OFICINAS

Oficina de Trava-Línguas

28 de Janeiro

"Três tigres tristes para três pratos de trigo, três pratos de trigo para três tigres tristes". "O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem; o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem".

Nesta oficina, o convite é para soltar a língua e dar corda a expressões da tradição popular, com mais ou menos tropeções. Orientada por Catarina Moura, tem lugar no sábado, às 11h, no Teatro da Cerca de São Bernardo (Coimbra), com um custo associado de 5€.

Foto Oficina "Perfeito-perfeito é biscoito com chocolate quente!" DR

Frio, Gelo e Chocolate Quente

28 de 29 de Janeiro

Com um fim-de-semana de Inverno à porta, a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro alinha um programa à medida.

Na ordem de trabalhos estão as actividades Com creme se vence o frio (às 10h e às 15h, M/3); Perfeito-perfeito é biscoito com chocolate quente! (às 11h e às 16h, M/3); e Robô esquiador (às 12h e às 14h, M/6).

Com duração de uma hora, cada oficina custa 2,50€ (4,50€ para o programa diário completo). Inscrições em 234 427 053 ou fabrica.cienciaviva@ua.pt.

CINEMA

Canções para Aquecer o Coração

28 e 29 de Janeiro

No LU.CA - Teatro Luís de Camões (Lisboa), os dias frios trazem tela aberta a “histórias e personagens reconfortantes”, cortesia do Festival Play.

O Sol da Rua de Bagnolet, Sono de Inverno, A Aventura da Morsa, Bemol, A Manta, Marmotas Tirolesas e Bolo de Coração Derretido são as sete curtas-metragens alinhadas para crianças maiores de três anos.

O encontro está marcado para sábado e domingo, às 16h30, com bilhetes a 3€. Nos mesmos dias, às 11h30, há também a leitura de A Bela Não Adormecia de Joana Bértholo e Mariana Magalhães (1€).

FESTAS

Homenagem a Galopim de Carvalho

31 de Janeiro

Também em Lisboa, o Pavilhão do Conhecimento presta homenagem ao “pai” dos dinossauros. Numa viagem que liga “o presente, o passado e o futuro da Geologia e da Paleontologia”, celebra-se a vida e obra do geólogo António Galopim de Carvalho (n.1931, Évora) por meio de fotografias, vídeo e um debate sobre o património português, onde se juntam a professora Conceição Freitas, o paleontólogo Octávio Mateus e “dois jovens entusiastas” da área: Miriam (seis anos) e Diogo (13 anos).

Caberá ao homenageado fechar o programa com histórias contadas na primeira pessoa. Dia 31, entre as 18h30 e as 20h, com entrada livre (inscrições aqui).