Vinhos de Portugal faz dez anos com a maior edição de sempre no Jockey Clube do Rio

As inscrições para o maior evento de vinhos portugueses do Brasil estão abertas para produtores até 10 de Fevereiro. O evento acontece de 9 a 11 de Junho no Rio de Janeiro e de 15 a 17 em São Paulo.

Em 2023, o Vinhos de Portugal no Brasil, evento organizado pelos jornais PÚBLICO, O Globo e Valor Econômico, em parceria com a ViniPortugal, volta ao Jockey Clube do Rio para celebrar os seus dez anos de vida. Em São Paulo, o sítio escolhido é o Shopping JK Iguatemi, um dos mais sofisticados da capital paulista e que foi a casa dos Vinhos de Portugal nos primeiros três anos antes da pandemia. As inscrições para os produtores participarem estão abertas até ao dia 10 de Fevereiro através da ViniPortugal.

“Este vai ser o ano dos grandes encontros”, afirma Simone Duarte, da Out of Paper, curadora do evento. “Ao longo dos últimos nove anos, conseguimos aproximar enólogos e produtores portugueses com o público brasileiro de uma forma inusitada e única e os nossos dez anos são a celebração destes grandes encontros. O que queremos é reforçar esta emoção em todas as actividades das edições de 2023 como as provas e talk shows que serão ainda mais pessoais e inesquecíveis porque, afinal, o vinho não é só uma bebida, é uma forma de viver.”

Como nos anos anteriores, o coração do evento será o salão de degustação que costuma reunir 80 produtores de Norte a Sul do país. As provas especiais com críticos portugueses e brasileiros são outro dos destaques. Presenças já confirmadas são o master of wine de língua portuguesa, Dirceu Vianna Junior; o director do PÚBLICO, Manuel Carvalho; o crítico brasileiro do Valor Econômico, Jorge Lucki, o crítico português Luís Lopes, a sommelière Cecilia Aldaz, e a jornalista do PÚBLICO especialista em gastronomia, Alexandra Prado Coelho.

O modelo de trazer chefs, artistas e apresentadores para participarem em “bate-papos” informais regados a vinho com produtores portugueses irá manter-se. As conversas acontecerão na área de convívio sempre com produtores e enólogos de uma das regiões patrocinadoras do evento.

Em 2023, o evento já começa com um recorde de institutos e comissões vitivinícolas a participar: Douro e Porto, Alentejo, Dão, Lisboa, Península de Setúbal, além do regresso dos Vinhos Verdes e a estreia da região do Tejo. Os organizadores prometem que música não vai faltar para celebrar os 10 anos do Vinhos de Portugal.

Como nos anos anteriores, será publicado o suplemento especial sobre vinhos portugueses co-editado pelo PÚBLICO e pelo Globo, com tiragem de cerca de 100 mil exemplares e circulação nos jornais O Globo e Valor Econômico, no Rio e em São Paulo.

“Naturalmente estamos muito empolgados com o evento de 2023, especialmente no Rio de Janeiro, pelo seu décimo aniversário”, declara o Presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão. “Temos a certeza de que será o maior e mais surpreendentes dos eventos até hoje realizados e que ajudará ao crescimento do prestígio da marca Vinhos de Portugal no Brasil.”

Os produtores podem inscrever-se até ao dia 10 de Fevereiro através da ViniPortugal. Quaisquer dúvidas, contactar Inês Pinto ines.pinto@viniportugal.pt.