Há novo concept na Audi: Activesphere, um conceito de versatilidade

Depois do Skysphere roadster de 2021 e dos Grandsphere sedan e Urbansphere Space concept de 2022, o Activesphere mostra-se como um coupé crossover de quatro portas, mas de grande versatilidade.

Com 4,98 metros de comprimento, o Activesphere prima pela elegância, não obstante a sua elevada altura ao solo ou as jantes de 22 polegadas, que abrem caminho entre estradões mais tortuosos. Mas também num carro de carga, com a traseira Sportback a transformar-se num espaço aberto, ao estilo de uma pick-up, capaz de transportar equipamento recreativo, como duas bicicletas.

A versatilidade também foi pedra de toque ao pensar-se os sistemas de tracção e de suspensão, que lhe permitirão reivindicar um lugar no asfalto ou na lama, sem que tenha de ser uma escolha sofrível.

O concept car, revelado nesta última semana, foi concebido no Audi Design Studio, em Malibu (Califórnia, EUA), e é descrito como “um novo tipo de crossover que combina inteligentemente a elegância de um Audi Sportback, a funcionalidade de um SUV e as verdadeiras capacidades de um todo-o-terreno".

A ideia, claro, é ser servido por um grupo propulsor eléctrico, com autonomia esticada até mais de 600 quilómetros e bateria capaz de aceitar carregamentos ultra-rápidos, o que faz com que os tempos de carregamento não sejam um entrave na hora de optar por um veículo eléctrico a bateria.

Já no campo da tecnologia, o Activesphere foi idealizado para fazer a adaptação da realidade aumentada para a mobilidade, em que se faz a combinação de um mundo físico e virtual. Todo o interior, avança a marca, é “centrado nas pessoas”, sendo “as suas necessidades e desejos a moldarem o espaço, a arquitectura e as funções”.

Por exemplo, quando em modo autónomo, o tablier, o volante e os pedais desaparecem e o espaço abre-se para que os ocupantes o vivam sem preocupações. Se o condutor quiser assumir o volante, o painel de instrumentos, juntamente com o volante, gira para fora.

A peça central do novo sistema é um aparelho de realidade mista, disponível individualmente para cada condutor e passageiro, e que é capaz de representar conteúdo virtual com referência espacial ao mundo real em três dimensões. Quer isto dizer que o utilizador pode visualizar conteúdo virtual, que é inicialmente apenas para informação, mas que passa a ser detalhada quando o olhar se foca.

No modo off-road, por exemplo, gráficos de topografia 3D de alta resolução podem ser projectados na paisagem real e podem ser exibidas informações sobre a navegação e o destino.

Neste conceito, a ligação entre os utilizadores dos aparelhos e o automóvel não se esgota ao que se passa dentro do automóvel. Podem ser usados, por exemplo, para preparar rotas de véspera, mas também como auxiliares em trajectos pedestres.

Informações sobre o estado do automóvel, a autonomia da bateria e as estações de carregamento mais próximas podem também ser consultadas através daquele aparelho, dentro e fora do veículo. E quando necessário, há também avisos antecipados, tais como de baixa pressão dos pneus ou uma previsão do tempo.