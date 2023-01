Nova plataforma cidadã defende Aeroporto de Beja como “complemento” ao de Lisboa

Uma nova plataforma cidadã constituída em prol do Aeroporto de Beja vai entregar um documento à Comissão Técnica Independente sobre o novo aeroporto de Lisboa que defende a infra-estrutura alentejana como "solução sustentável" para o país.

"Nenhum alentejano diz que o Aeroporto de Beja é para substituir o de Lisboa", mas que "tem condições para ser o complemento do Aeroporto de Lisboa, através da ferrovia", disse esta quinta-feira à agência Lusa Manuel Valadas, da comissão dinamizadora da plataforma cidadã Sim ao Aeroporto Internacional de Beja.

A nova plataforma é apresentada publicamente esta sexta-feira, na Casa do Alentejo, em Lisboa, às 11h30, e junta representantes de vários movimentos em defesa do Alentejo, tendo o apoio técnico de diversos especialistas.

Em comunicado, os promotores da iniciativa revelaram que vão elaborar um memorando estratégico para entregar à Comissão Técnica Independente que é responsável pela análise estratégica e multidisciplinar do novo aeroporto de Lisboa.

Este memorando, que vai ser entregue à comissão até final deste mês, será "sobre a necessidade de incluir a utilização do Aeroporto Internacional de Beja como a solução sustentável e resiliente" para "responder às necessidades aeroportuárias do país".

Segundo Manuel Valadas, o objectivo da iniciativa "é criar condições para que o Aeroporto de Beja funcione".

"E, neste documento que vamos entregar, dizemos como isso vai ser feito e o que é que pretendemos que isto represente para a região do Alentejo e para o país", acrescentou.

Este responsável disse ainda que o Aeroporto de Beja deve ser "um elo de desenvolvimento estratégico para a região", nomeadamente como "plataforma para os negócios, para as exportações, para as pessoas e para as empresas da região".

Para tal, Manuel Valadas pediu também o "apoio das câmaras municipais da região, do tecido empresarial e, fundamentalmente, das pessoas".

"Porque a cidadania tem de fazer o seu trabalho e o Alentejo tem de ser capaz de trabalhar em conjunto", defendeu.

No comunicado, a plataforma deixou alguns dos argumentos em prol da utilização do aeroporto da cidade alentejana, nomeadamente o facto de se tratar de um equipamento já construído e "sem restrições de expansão".

A infra-estrutura está "preparada para tráfegos aéreos de passageiros e mercadorias, de médio e longo curso", disse, acrescentando que está oficialmente reconhecida como um dos quatro aeroportos situados em Portugal continental e "tem a vantagem de reunir as condições de exploração imediata".

O Aeroporto de Beja "possui condições geográficas e capacidade para servir directamente uma ampla região do Alentejo e Espanha, como complementarmente os Aeroportos de Faro e Lisboa, face à sua iminente saturação", elencou também a plataforma de cidadãos, entre outras vantagens enumeradas.