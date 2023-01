LVMH atinge lucro recorde de 14 mil milhões de euros em 2022

O grupo, que detém marcas como a Louis Vuitton, Dior, Tiffany ou Moët & Chandon, destacou “um forte aumento” das suas vendas na Europa, nos Estados Unidos e no Japão.

O grupo francês de marcas de luxo LVMH anunciou, nesta quinta-feira, que no ano passado obteve os lucros mais elevados da sua história: 14.084 milhões de euros, reflectindo um crescimento de 17% face a 2021.

Com um novo recorde nas vendas, a empresa facturou 79.184 milhões de euros, mais 23% do que no período homólogo.

A forte actividade na Europa e nos Estados Unidos justificaram os resultados da LVMH, que é líder mundial no sector de artigos de luxo, tendo há poucos dias ultrapassado a barreira dos 400 mil milhões de euros de capitalização bolsista, a maior da Europa e a 13ª a nível mundial, numa lista que é liderada pela tecnológica norte-americana Apple, com dois biliões (milhões de milhões) de euros.

"O resultado de 2022 ilustra o excepcional poder de atracção das nossas marcas e a sua capacidade para criar desejo num ano de tensão no plano económico e geopolítico", indicou o presidente da LVMH, Bernard Arnault, citado em comunicado.

O grupo, que detém marcas como a Louis Vuitton, Dior, Tiffany ou Moët & Chandon, destacou "um forte aumento" das suas vendas na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, enquanto na "Ásia [a situação] permaneceu estável ao longo do ano devido à evolução da situação sanitária na China".