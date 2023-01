Teatro e representação

Muito se tem dito, em nome do Teatro, a propósito da manifestação por ativistas trans que ocorreu recentemente no Teatro Municipal São Luiz. Como diria um amigo: “Tanta gente a falar de teatro é o meu maior pesadelo.” É que se as opiniões são muitas e diversas relativamente à ação política, já em relação ao que seja o Teatro noto uma quase unanimidade na defesa dessa entidade que se sabe o que é. Optando-se por uma abordagem essencialista e uniforme, o Teatro tem sido descrito como reduto da magia e da pureza da representação, que não se deve deixar contagiar por questões (políticas) de representatividade. A cedência do espetáculo, da companhia e dos teatros à exigência do protesto abriu, segundo estas opiniões, a caixa de Pandora que matará em definitivo a possibilidade de todos os corpos representarem quaisquer corpos. Perderemos (nós, Teatro) a identidade (sic).