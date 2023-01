Academia e ortografia: poderá voltar o bom senso?

A notícia foi discreta, demasiado discreta. Tanto, que nem a Academia das Ciências de Lisboa (ACL) deu eco dela no seu espaço na Internet, apesar de se tratar de assunto seu. A verdade é que houve, no final do ano passado, uma mudança no Instituto de Lexicologia e Lexicografia da Língua Portuguesa (ILLLP): Telmo Verdelho deixou a presidência, sendo eleita para o cargo a lexicógrafa Ana Salgado, a primeira mulher a presidir ao instituto.