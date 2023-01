Quinta na TV: Um Romance Perigoso, um Vício Intrínseco e bandas filarmónicas

Pelo meio, Órfã, Grande Entrevista com o o novo líder do IL, Madame Tussauds: Por Trás da Cera e Luís Ferreira Alves - Um Olhar Construído.

CINEMA

Romance Perigoso

AMC, 22h22

Baseado no romance homónimo de Elmore Leonard e duplamente nomeado para os Óscares em 1999, este filme de Steven Soderbergh escrito por Scott Frank conta a história de Jack Foley (George Clooney), um assaltante de bancos que foge da prisão com a ajuda de Buddy Bragg (Ving Rhames), o seu companheiro de cativeiro. No processo, rapta a marshal Karen Sisco (Jennifer Lopez). Michael Keaton faz de Ray Nicolette, a mesma personagem que fazia em Jackie Brown, outra adaptação de Leonard, mas a cargo de Quentin Tarantino, dois anos antes.

Órfã

AXN Movies, 23h08

Após um aborto espontâneo, o casal Kate e John Coleman (Vera Farmiga e Peter Sarsgaard) opta pela adopção de uma criança, pensando conseguir assim superar a tristeza e retomar a vida familiar com os seus outros dois filhos. Durante uma primeira visita ao orfanato, ambos ficam encantados por Esther (Isabelle Fuhrman), uma menina russa de nove anos muito inteligente e precoce. Porém, pouco depois de ser acolhida pelos Coleman, a doce criança começa a revelar uma personalidade muito diferente da que tinha conquistado o casal, tornando-se manipuladora e instável. Após vários acontecimentos sinistros, Kate pressente que algo de errado se passa com Esther. Lançado em 2009, um filme de terror pelo catalão Jaume Collet-Serra.

Vício Intrínseco

Hollywood, 00h50

Com realização de Paul Thomas Anderson (Magnólia; Haverá Sangue; O Mentor), e com personagens tão diversas como proxenetas, dentistas, toxicodependentes, agiotas, polícias ou um saxofonista numa missão secreta, um aclamado thriller psicadélico que adapta o romance homónimo de Thomas Pynchon. O ambiente desta histórica de detectives do sul do Califórnia misturada com conspirações e regada a cannabis é uma extravagante Los Angeles do final dos anos 1960. O luxuoso elenco é encabeçado por Joaquin Phoenix, no papel do protagonista, Doc Sportello, e inclui também Katherine Waterston, Reese Witherspoon, Josh Brolin, Owen Wilson, Jeannie Berlin, Martin Donovan, Benicio del Toro, Jena Malone, Joanna Newsom e Martin Short.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP1, 0h43

O deputado e recém-eleito líder do partido Iniciativa Liberal é o convidado da Grande Entrevista de Vítor Gonçalves, menos de uma semana após o mediático congresso do pequeno partido, em que Rocha derrotou Carla Castro.

DOCUMENTÁRIOS

Madame Tussauds: Por Trás da Cera

RTP2, 20h38

Ao longo de um ano, a equipa de realização deste documentário britânico de 2021, composta por Nick Angel, Jonny Ahston, Stevey Jones e Jonathan Rudd, teve acesso aos bastidores do Madame Tussauds, o museu de figuras de cera de celebridades originalmente londrino, mas hoje também com outras localizações à volta do mundo. Viram como é que tudo funciona e como o mundo das celebridades britânicas é volátil. Estas vão mudando à medida que a popularidade das pessoas cresce ou decresce, da criação de estátuas da girl band Little Mix à transformação da cara de Robbie Williams numa múmia.

Por Outras Bandas

RTP1, 22h44

São sete as bandas filarmónicas locais de várias zonas do país que se juntam a sete artistas neste documentário realizado por Aurélio Vasques e idealizado por Renato Júnior que agora se estreia. Ana Bacalhau, Sofia Escobar, António Zambujo, Viviane, Miguel Angelo, Rita Redshoes e Paulo de Carvalho são os músicos que partilharam palco com elas e poderemos ver aqui, no meio de um olhar sobre a forma como estas filarmónicas operam e o que representam nas suas comunidades.

Luís Ferreira Alves - Um Olhar Construído

RTP2, 22h55

Estreia deste documentário realizado por Ricardo Gonçalves e escrito por Victor Neves e Carlos Lopes sobre Luís Ferreira Alves (1938-2022), o importante fotógrafo e divulgador da arquitectura portuguesa. Além do trabalho nesta área, o fotógrafo que começou como banqueiro foi também activista anti-fascista e cineclubista. A sua relação com a Escola de Arquitectura do Porto e a estética das décadas entre os anos 1950 e os anos 1980 são alguns dos pontos fundamentais no documentário.