Diga olá aos Ignacius: primos dos primatas que viveram há 52 milhões de anos

Se recuássemos 52 milhões de anos e nos dirigíssemos ao que conhecemos hoje como ilha de Ellesmere, no Canadá, encontraríamos a percorrer as árvores primos próximos dos primatas, o Ignacius dawsonae e o Ignacius mckennai. Teríamos dificuldade em reconhecer a ilha canadiana que actualmente descrevemos como gelada. No tempo dos Ignacius, o clima era bem mais quente e havia longos períodos de escuridão. A vida destes Ignacius vem descrita num artigo científico publicado esta semana na revista PLOS ONE.