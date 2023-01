Vaga de frio: Coreia do Sul duplica vales para energia com as facturas a subir

Países de todo o mundo enfrentaram o aumento dos custos da energia face a um aumento global dos preços do gás natural e dos combustíveis para aquecimento resultante do conflito na Ucrânia.

A Coreia do Sul planeia duplicar os vales de energia e aprovar um desconto nos preços do gás para as famílias mais defavorecidas que estão a ser obrigadas a fazer face a contas de aquecimento em espiral no meio de uma prolongada onda de frio, disseram as autoridades esta quinta-feira.

Muitas famílias sul-coreanas começaram a sentir o impacto nas últimas semanas depois de terem aumentado o aquecimento no meio de uma vaga de frio, com facturas mensais de gás a subir 34% no mês passado em relação ao ano anterior, de acordo com o Statistics Korea.

Choi Sang-mok, o principal secretário económico presidencial da Coreia do Sul, disse que o aumento das contas era inevitável, citando um crescimento quase dez vezes superior nos preços globais do gás natural desde 2021, mas as taxas sul-coreanas ainda eram muito mais baixas do que os níveis de muitos outros países avançados.

As medidas pretendem beneficiar quase 1,2 milhões de famílias que recebem vales energéticos e cerca de 1,6 milhões de lares elegíveis para o desconto do gás este Inverno, num país de 21,6 milhões de lares, disse Choi.

"Há um aspecto inevitável de nos parecermos dos preços da energia nestas difíceis circunstâncias externas", disse ele num briefing. "Mas faremos o máximo esforço político para minimizar os encargos para a população."

Muitos sul-coreanos expressaram preocupações sobre aumentos adicionais nas facturas de energia, uma vez que o tempo gelado do Inverno continua.

"As nossas contas de aquecimento subiram cerca de 50% em relação aos anos anteriores", disse Lim Jong-cheol, um residente de Seul que adiantou que ele e a sua esposa têm rendimentos fixos mas já estão a tentar cortar nas despesas como comer fora.

Bang Myung-soon, 76 anos, que tem gerido uma pequena loja de ferragens em Seul, disse que estava "chocada" com a subida das contas de aquecimento e refere que os subsídios do governo não lhe serão suficientes.

"Em casa, uso muitas roupas, um chapéu, luvas e tudo o que me possa manter quente, mas não posso "baixar o aquecimento aqui por causa dos clientes", disse ela à Reuters da sua loja, sentada numa almofada aquecida. "O governo pode ter alguma política para ajudar pessoas como nós, mas eu não tenho esperança."

A agência meteorológica emitiu um aviso de neve intensa esta quinta-feira na área de Seul e em algumas regiões orientais e centrais, levando a que pelo menos cinco voos fossem cancelados e vários parques nacionais encerrados, de acordo com o Ministério do Interior.

O aviso veio poucos dias depois de quase 500 voos de e para a ilha turística de Jeju terem sido cancelados devido ao mau tempo, perturbando as férias de Ano Novo Lunar para muitos.