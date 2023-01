Fundação Mata Buçaco actualizou candidatura a Património da UNESCO

O presidente da Fundação Mata do Buçaco, Guilherme Duarte, avançou que a candidatura da Mata do Buçaco a Património Mundial da UNESCO foi actualizada este mês, passando a "apostar mais na passagem dos carmelitas enquanto elemento diferenciador".

"A candidatura à classificação de Património Mundial da UNESCO foi reformulada e actualizada, tendo sido remetida no dia 13 de Janeiro. A candidatura aposta agora mais na passagem, presença e trabalho dos carmelitas enquanto elemento diferenciador", explicou.

Em 2016, a candidatura do Sacro Deserto dos Carmelitas Descalços e Conjunto Edificado do Palace do Buçaco passou a integrar a lista indicativa de Portugal para classificação de Património Mundial da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Sete anos depois, a candidatura "foi melhorada", tendo para isso contado com "o trabalho da arquitecta paisagística Teresa Portela Marques".

O nome do sítio proposto passou a ser "Sacro Deserto dos Carmelitas Descalços do Buçaco", deixando em segundo plano o conjunto edificado do Palace do Buçaco.

"Acreditamos que a passagem dos Carmelitas é que faz deste espaço único. A reformulação da candidatura foi entregue e esperamos que termine em bom porto", alegou Guilherme Duarte.

De acordo com o presidente da Fundação Mata do Buçaco, a candidatura passou a ter mais um proponente: a Câmara Municipal da Mealhada (distrito de Aveiro).

"Também as autarquias de Penacova e de Mortágua se disponibilizaram em ajudar. Acreditamos que a candidatura não vai morrer e seja vencedora", evidenciou.

A pensar no impulso para a classificação enquanto património mundial da UNESCO, a Fundação Mata do Buçaco vai também apresentar candidatura ao concurso Marca do Património Europeu, uma iniciativa da União Europeia.

"Poucos têm este título em Portugal e esperamos que este seja o ano em que consigamos transformar a Mata do Buçaco em marca europeia", concluiu.

Actividades todos os fins-de-semana

A Mata Nacional do Buçaco vai ter actividades em todos os fins-de-semana dos próximos seis meses, apostando numa programação para atrair visitantes ao longo de todo o ano, revelou também o presidente da Fundação numa conferência de imprensa realizada na quarta-feira.

Exposições, caminhadas, jantares vegans com personalidades, terapias na floresta, oficinas pedagógicas e uma via-sacra encenada fazem parte de um vasto programa pensado para "combater a sazonalidade das visitas" à Mata Nacional do Buçaco que, segundo Guilherme Duarte, "vive muito do sol".

Durante a conferência de imprensa da programação para o primeiro semestre do ano, Guilherme Duarte revelou que nos dias 26 de Fevereiro, 26 de Março, 30 de Abril e 28 de Maio terão lugar caminhadas pelo património edificado, enquanto as caminhadas pelo património natural estão agendadas para 04 de Fevereiro, 04 de Março, 08 de Abril e 06 de Maio.

Mensalmente terá também lugar a iniciativa "Na cozinha com", um jantar vegan intimista com uma personalidade, sendo a primeira com Mafalda Luís Castro, no dia 28 de Janeiro.

A actividade "Sábados no Buçaco" está agendada para 28 de Janeiro, 18 de Fevereiro, 18 de Março, 15 de Abril, 20 de Maio e 17 de Junho, propondo "Terapias de Floresta", onde tem lugar "o relaxamento, a meditação e a aproximação com a natureza".

Os "Domingos no Buçaco", que prevêem a realização de oficinas pedagógicas, terão lugar a 12 de Fevereiro, 19 de Março, 23 de Abril e 21 de Maio.

A programação para a Mata do Buçaco contempla também uma exposição de azulejos do século XVII-XVIII, que poderá ser visitada até 19 de Fevereiro, bem como uma mostra alusiva à Última Seia, patente de 04 de Março a 09 de Maio.

De acordo com o presidente da Fundação Mata do Buçaco, um dos momentos mais importantes da programação chega a 01 de Abril, com a "Via Sacra Encenada". "Grupos locais de teatro vão associar-se e desenvolver esta iniciativa que irá decorrer ao longo do percurso da Via Sacra", referiu.

Será ainda dada continuidade ao "Cataprim", um festival de artes para crianças e suas famílias, direccionado para a educação ambiental, que será desenvolvido nos dias 24 e 25 de Junho.

Aos jornalistas, destacou ainda alguns eventos temáticos, nomeadamente a Romaria da Ascensão, a 18 de Maio, o Buçaco ao Luar, a 03 de Junho, e Os Pirilampos na Mata, a 09, 10, 16 e 17 de Junho.