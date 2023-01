Detenção de Greta Thunberg durante um protesto na Alemanha foi encenada?

A frase

“A detenção de Greta Thunberg foi encenada para os media. Foi tudo um teatro", escreve um utilizador do Twitter, com quase 300 mil seguidores.

O contexto

No dia 17 de Janeiro, a activista de 20 anos Greta Thunberg foi detida pela polícia alemã durante uma manifestação contra a demolição de uma vila para permitir à multinacional energética alemã RWE aumentar a expansão de uma mina de carvão. A activista sueca foi libertada pouco depois.

Após a detenção, um porta-voz da polícia de Aachen disse à Reuters que Greta pertencia “a um grupo de activistas que correram em direcção à entrada da mina. No entanto, ela foi parada e carregada para fora da zona de perigo para que pudesse ser identificada”.

No mesmo protesto, outros activistas climáticos também foram detidos e, segundo imagens da Reuters, foi pedido ao grupo que cooperasse com a polícia para que não fosse necessário recorrer à força.

Nas fotografias divulgadas, Greta aparece tranquila e sorridente enquanto é segurada por dois polícias e carregada para fora do local. No entanto, nos vídeos divulgados, os polícias foram vistos a parar a marcha e a ficarem no mesmo local, como “se estivessem a fazer pose para as fotos”, afirmam alguns utilizadores do Twitter. Greta foi, ainda, avistada dentro do autocarro da polícia sorridente e a levantar o polegar para as câmaras.

Esta situação levou vários utilizadores a especular se a detenção teria sido encenada para que Greta Thunberg fosse notícia durante o Fórum Económico Mundial.

Os factos

Christian Wernicke, jornalista para o jornal alemão Süddeutsche Zeitung que estava a cobrir o protesto, contou à BBC que Greta não foi a primeira manifestante a ser detida e que no vídeo é mostrado o momento em que os polícias pararam para decidir “como iriam processar a verificação de identidade e esperar para levar Greta até ao carro da polícia”.

Também Claudia Suthor, porta-voz da polícia de Aachen na Alemanha, disse à plataforma de verificação de factos PolitiFact que “Thunberg, juntamente com outros manifestantes foram detidos, não presos. Forneceram informações pessoais à polícia e foram libertados. Suthor acrescentou que nada do que aconteceu foi encenado” e que a polícia não é “figurante de Greta Thunberg”.

Um porta-voz de Greta recusou-se a comentar as alegações online de que o incidente foi encenado. No entanto, à saída da prisão na Alemanha, Greta fez declarações sobre a situação, dizendo, em tom sarcástico e entre risos que “é muito provável que a polícia alemã e a multinacional energética alemã RWE forjassem uma detenção”.

Em resumo

É falso que a detenção de Greta Thunberg tenha sido encenada. Trata-se de especulação por parte de utilizadores devido às imagens que foram divulgadas e à posição que foi assumida pela activista durante todo o processo.

