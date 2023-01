Asha, a loba solitária capturada nos EUA, vai ser enviada para o México

Vários ambientalistas protestaram esta quarta-feira contra os planos do governo dos EUA de transferir para o México um lobo cinzento mexicano em perigo de extinção, capturado no Novo México, defendendo que o animal deveria poder vaguear livremente e repovoar as Montanhas Rochosas, na América do Norte ocidental.

A loba, chamada Asha por alunos das escolas locais, foi capturada perto de Taos, Novo México, no domingo, depois de se ter dirigido mais para Norte do que qualquer outro lobo mexicano registado desde a reintrodução da espécie em 1998, após a sua quase extinção.

O U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) disse que a sua política era capturar e transferir os lobos assim que saíssem de uma área de recuperação e caminhassem para Norte da I40, a auto-estrada interestadual que atravessa a metade superior do Novo México.

Foto Os agricultores há muito que se queixam que os lobos atacam o gado. A recuperação da espécie tem sido dificultada por centenas de mortes destes animais REUTERS/Daniel Becerril

Os ambientalistas defendem que os lobos precisam de entrar em habitats históricos a norte da I40, como o Grand Canyon e as Rochosas do Sul, para que a sua população norte-americana possa recuperar ainda mais do que o nível actual com cerca de 200 na natureza.

Os agricultores há muito que se queixam que os lobos atacam o gado e põem em perigo a sua subsistência. A recuperação da espécie tem sido dificultada por centenas de mortes destes animais, diz o Sierra Club.

"O Fish and Wildlife Service comprometeu-se, por regulamento, a remover todos os lobos a Norte da Interestadual 40, em nome da indústria pecuária", disse Michael Robinson, defensor sénior da conservação do Centro para a Diversidade Biológica.

Esta loba marcada deixou a sua matilha no final de 2022 e foi rastreada dirigindo-se para Norte, percorrendo sozinha 81 quilómetros desde a fronteira do Colorado antes de ser capturada com a ajuda um helicóptero.

"Como é época de reprodução e não há outros lobos conhecidos na área, havia uma grande probabilidade de uma interacção negativa ou reprodução com cães domésticos", disse a USFWS numa declaração.

Asha vai ficar numa instalação a sul de Albuquerque antes de ser acasalada com um lobo mexicano macho para depois o casal ser transferido para o México no final deste ano, disse a USFWS.