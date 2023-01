Duas pessoas detidas por especulação na venda de bilhetes para os Coldplay

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve duas pessoas por especulação na venda de bilhetes para o concerto dos Coldplay, que se vai realizar em Maio próximo, em Coimbra. De acordo com um comunicado enviado às redacções esta quarta-feira, dois dos três bilhetes a venda estavam a ser comercializados a mais do dobro do valor.

"A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC), deteve dois indivíduos pela prática de dois crimes de especulação na venda de bilhetes para o concerto dos Coldplay", refere a nota de imprensa.

Segundo aquela autoridade, "a venda dos mencionados bilhetes estava a ser promovida nas redes sociais pelos dois detidos, a preços muito acima do seu real valor facial”.

Depois de em poucas horas os 208 mil bilhetes que foram postos à venda para os quatro concertos dos Coldplay terem esgotado, começaram a aparecer as primeiras queixas de actividade ilegal no mercado paralelo.

Desta vez, “como resultado desta acção foram apreendidos três bilhetes”, indica a ASAE. “Dois deles apresentavam um valor facial de 120 euros e estavam a ser vendidos por 320 euros. O terceiro apresentava um valor facial de 65 euros e estava a ser comercializado por 120 euros. No total, se a venda dos três bilhetes se concretizasse, o valor especulado seria de 455 euros”, pode ainda ler-se no comunicado.

O Tribunal decidiu pela “suspensão provisória de um dos processos por quatro meses, na condição de o arguido proceder ao pagamento a título de injunção do valor de 200 euros”. A fiscalização deu origem a dois processos-crime. Já em relação ao segundo arguido, foi determinado que o processo transitasse para a fase de inquérito.

“A ASAE alerta os consumidores que devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um Crime de Especulação, punido com pena de prisão de seis meses a três anos”, sublinha a autoridade.