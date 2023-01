Reforma na Igreja põe Vaticano em guerra com os bispos alemães

A carta com remetente do Vaticano deixou os bispos alemães em estado de choque e de candeias às avessas com o Papa Francisco e a sua liderança da Igreja Católica. Diz a missiva, enviada pelas mais altas figuras da hierarquia católica com acordo do Papa Francisco, que os bispos alemães não podem, de nenhuma maneira criar um órgão de governo independente para gerir a Igreja na Alemanha.