Presidente do Peru pede uma “trégua política” aos manifestantes

A Presidente interina do Peru, Dina Boluarte, pediu uma “trégua política” aos manifestantes, depois de centenas de pessoas terem voltado a manifestar-se das ruas de Lima, num protesto que terminou com confrontos entre alguns dos manifestantes e a polícia. Pelo menos 55 pessoas já morreram desde que os protestos contra a destituição e detenção do ex-Presidente Pedro Castillo começaram, a 7 de Dezembro.

Responsabilizando uma vez mais Castillo, em prisão preventiva enquanto é investigado por “rebelião", Boluarte repetiu que o ex-governante promoveu a polarização política durante os 17 meses da sua presidência. E responsabilizou “radicais” ligados ao tráfico de droga, exploração mineira ilegal e contrabando pela violência de alguns dos protestos.

Segundo Boluarte, os protestos já causaram dois mil milhões de soles (perto de 500 milhões de euros) em prejuízos à produção e três mil milhões em danos em infra-estruturas. Para lidar com o impacto económico da contestação, o seu Governo lançou um plano de 1.4 mil milhões de euros, visando as regiões mais afectadas pelos protestos.

Entre as medidas previstas inclui-se aumentos nas prestações sociais, incluindo pensões, abertura de centros onde os mais pobres possam ir fazer as suas refeições, acesso a gás natural nas casas e locais de trabalho públicos, assim como investimentos em mineração (incluindo uma aposta na produção de lítio) e agricultura.

Face ao afastamento de Castillo, um Presidente visto como o primeiro em muito tempo empenhado em adoptar medidas de combate à pobreza e ao racismo, os manifestantes exigem a demissão imediata de Boluarte e a marcação urgente de eleições. Os protestos começaram nas regiões rurais do Sul do país e chegaram à capital há uma semana.

A braços com um Congresso dominado pela oposição, Castillo anunciou a sua dissolução e a formação de um governo de gestão até ao regresso dos peruanos às urnas, uma iniciativa que até alguns aliados viram como uma tentativa de golpe de Estado.