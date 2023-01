Mercado Municipal de Leiria vai ter praça de restauração com “diferentes gastronomias”

O edifício nascente do Mercado Municipal de Leiria vai ter uma praça de restauração, num investimento privado de cerca de três milhões de euros, que garante uma verba superior a 4.5 milhões de euros à autarquia.

A hasta pública para cedência do direito de superfície foi adjudicada à empresa S3CTOR, Lda., que detém, entre outras marcas, o Mosteiro do Leitão, anunciou a vereadora Catarina Louro, na última reunião de executivo.

A adjudicação foi atribuída por um período de 40 anos, com possibilidade de renovações até um máximo de mais dez anos, que garante ao Município de Leiria uma verba de 4.588.476 euros, tendo a escolha recaído pela qualidade do projecto e não tanto pelo preço, explicou a vereadora.

A praça da restauração, que apresentará "diferentes gastronomias", vai ser instalada no piso zero do edifício nascente do Mercado Municipal, que terá ligação directa ao edifício em frente, onde estão instalados os vendedores.

O objectivo era que o projecto "criasse sinergias com o outro edifício", e que "captasse atenção e atraísse pessoas à cidade e ao comércio local", salientou Catarina Louro.

Foto Entrada principal do Mercado de Leiria CM Leiria

O investimento de três milhões de euros será distribuído pelos três pisos. Além do espaço de restauração e bebidas, zonas de apoio e instalações sanitárias, no piso zero, o piso -1 contemplará 14 espaços de armazém e instalações sanitárias e o piso 1 terá um salão com 1400 metros quadrados, preparado para eventos até 400 pessoas.

"Queríamos um espaço que não passasse a ser um corpo estranho naquela zona da cidade, mas que respondesse às principais necessidades de Leiria, não só a questão do comércio como o turismo. Definindo estes objectivos não tivemos atenção apenas ao preço licitado, mas especialmente aos valores ligados à qualidade técnica do projecto e às mais-valias que traria para a cidade", afirmou Catarina Louro na reunião de câmara de terça-feira.

A vereadora acrescentou que o promotor terá de respeitar a exigência de ligação aos produtores locais. "Esta empresa tem um plano de negócios que garante a sustentabilidade do projecto para não criar falsas expectativas, aprovando uma candidatura que depois não tem capacidade técnica e financeira para se manter nos próximos anos", assumiu.

Catarina Louro destacou ainda que "será um espaço de restauração que pretende ser inclusivo e "pet friendly".

Segundo a apresentação da autarca, a empresa vencedora é detentora de uma vasta experiência na área da restauração, com cerca de 15 anos, tendo criado e desenvolvido marcas que foram distinguidas com vários prémios, nomeadamente o Mosteiro do Leitão, o Frango da Villa, A sandes do Melhor Leitão de Portugal e a plataforma Meal to You.

Os vereadores independentes, Álvaro Madureira e Daniel Marques, e do PSD, Branca Matos, votaram contra, defendendo que a hasta pública não deveria ter sido condicionada à restauração, considerando que a cedência do direito de superfície é demasiado longa e que pode "hipotecar o desenvolvimento desta cidade".

O presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, entende que a aposta na área da restauração é aquela que a autarquia entende ser a que poderá servir como "âncora de dinamização" para os restantes negócios da cidade, destacando que Leiria passará a ter uma sala com capacidade para grandes eventos, uma oferta até agora inexistente na cidade.

O autarca justificou ainda o tempo de adjudicação com a necessidade de a empresa "necessitar de tempo para recuperar o investimento".