Quarta na TV: Um quilómetro, uma princesa do povo e um grito

CINEMA

Km 224

Cinemundo, 20h10

Mateus e Francisco, de cinco e seis anos, são filhos de Mário e Cláudia, um casal a meio de um processo de divórcio litigioso. Mário é um pai descontraído e (talvez) um pouco irresponsável, que se foca exclusivamente no bem-estar das crianças; Cláudia, por seu lado, é uma mãe diligente mas para quem o trabalho tem estado sempre em primeiro lugar. Os dois progenitores têm abordagens bastante diferentes em relação à educação, o que dá origem a conflitos constantes. E tudo ganha novas proporções quando ela aceita ir trabalhar para o estrangeiro. Um filme dramático sobre as dificuldades em gerir diferenças durante uma separação, que conta com realização António-Pedro Vasconcelos (Call Girl, A Bela e o Paparazzo, Os Gatos Não Têm Vertigens, Amor Impossível ou Parque Mayer), segundo um argumento seu e de Filipa Martins. José Fidalgo, Ana Varela, Ana Cristina de Oliveira e Rui Morisson assumem as personagens.

Hellboy

AXN Movies, 18h44

Hellboy nasceu nas chamas do Inferno, durante a Segunda Guerra Mundial, e foi trazido para a Terra pelo malvado Rasputine para fazer o Mal. Mas os Aliados salvam-no e criam-no como um filho, desenvolvendo as suas capacidades sobrenaturais. Hellboy torna-se então num monstro que luta do lado do Bem e será precioso para enfrentar as forças do Mal que ameaçam o mundo. Lançado em 2004, um filme de Guillermo Del Toro, que realizou também a sua sequela de 2008, a partir da banda desenhada criada por Mike Mignola, com Ron Perlman no papel principal.

Diana

Hollywood, 21h30

Com realização de Oliver Hirschbiegel, um filme biográfico que se inspira na obra Diana: Her Last Love, escrita por Kate Snell sobre os últimos dois anos de vida da princesa Diana, já após o divórcio do príncipe Carlos, oficializado a 28 de Agosto de 1996. A acção segue a secreta história de paixão entre ela e o médico paquistanês Hasnat Kahn, que foi, segundo muitos, o grande amor da sua vida. A sua trágica e inesperada morte aos 36 anos, após um acidente de carro na cidade de Paris (França) a 31 de Agosto de 1997, foi seguida de alguma polémica e de um enorme luto público pelo mundo inteiro. Ao funeral, realizado a 6 de Setembro do mesmo ano, assistiram milhões de pessoas em todo o mundo, naquele que foi um dos eventos mais vistos da história da televisão. No elenco, encontramos Naomi Watts, Naveen Andrews, Cas Anvar e Douglas Hodge, entre outros.

SÉRIES

Extraordinária

Disney+, streaming

Estreia

Toda a gente com mais de 18 anos ganhou, há dez anos, superpoderes. Toda a gente menos Jen , a quem, aos 25 e a morar com colegas de casa com superpoderes, ainda não calhou nada. Não é fácil. É esta a premissa desta comédia original britânica da Star , a secção para adultos do Disney+, que se estreia agora. Uma criação da debutante Emma Moran , é encabeçada por Máiréad Tyers . Conta também com Siobhán McSweeney , de Derry Girls , no elenco.

Trigger Point

Disney+, streaming

Estreia

Lana (Vicky McClure) trabalhou na guerra do Afeganistão como técnica de neutralização de bombas. Hoje faz o mesmo na polícia londrina, pondo as suas habilidades ao serviço de travar ataques terroristas na capital britânica. É esta a premissa deste thriller dividido em seis episódios criado por Daniel Brierley para a ITV. Chega cá com um ano de atraso e há uma segunda época a caminho.

DOCUMENTÁRIOS

Cinecittà: A Fazer História

RTP2, 20h35

Estreia

Em 1936, o regime fascista de Benito Mussolini inaugurou a Cinecittà, uma cidade feita de estúdios e teatros, um espaço dedicado ao cinema num bairro do sudeste de Roma. A ideia, extremamente ambiciosa, era competir com Hollywood. Este documentário assinado por Emmanuelle Nobécourt em 2021 e originalmente intitulado Cinecittà, de Mussolini à la Dolce Vita, cobre a história da Cinecittà até aos dias de hoje.

Edvard Munch - O Grito da Vida

RTP2, 23h20

Estreia

O Grito, pintado em 1893 pelo norueguês Edvard Munch, é uma obra icónica. Este documentário da francesa Sandra Paugam datado de 2022, co-produzido pelo parisiense Museu de Orsay (que tem uma obra de Munch, mas não é essa) conta a história do pintor, do simbolismo e expressionismo da sua obra carregada de emoções.