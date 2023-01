Amadeo de Souza-Cardoso, o homem inconformado, agora em filme

Vicente Alves do Ó tinha outro filme na cabeça quando entrou na exposição que, em 2016, recriou no Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, a monográfica que Amadeo de Souza-Cardoso tinha inaugurado cem anos antes no salão de festas do Jardim Passos Manuel, onde então funcionava o cinematógrafo da cidade. Lembra-se bem de ficar “arrebatado” pelas pinturas — havia muitas que não conhecia — e pelas frases do pintor que via espalhadas pelas paredes.