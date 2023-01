PJ detém suspeito de planear atentado contra Marcelo

No final do ano passado, a Presidência da República recebeu uma carta dirigida a Marcelo com uma bala dentro e uma exigência para pagar um milhão de euros, sob pena de o Presidente ser morto a tiro.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira na região de Lisboa um homem suspeito de ter planeado um atentado contra o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, noticiou a CNN e confirmou o PÚBLICO.

O suspeito, um homem na casa dos 40/50 anos com um historial de violência e que já esteve na cadeia, foi detido na sua residência por elementos da Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ. Estes acreditam que estaria a actuar sozinho.

As ameaças dirigidas a Marcelo chegaram no final do ano passado a Belém, através de uma carta que exigia o pagamento de um milhão de euros e o aviso de que se tal não ocorresse o Presidente da República seria morto a tiro.

A notícia foi dada em Novembro, pelo Correio da Manhã, que detalhava que a carta anónima tinha dentro uma bala, um telemóvel e um pedido de um milhão de euros que deveria ser enviado para uma conta bancária discriminada no documento.

Foi com base nestes elementos que a UNCT da PJ conseguiu identificar o suspeito, a quem no passado já foram aprendidas armas e explosivos. Esta terça-feira a PJ terá feito igualmente apreensões que considera relevantes para este caso.

O detido deverá ser apresentado esta quarta-feira a um juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, que irá determinar as medidas de coacção a aplicar. O caso corre no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa. ​

Na altura, Marcelo desvalorizou a situação, destacando ter recebido mais “ameaças” quando tinha programas de televisão na RTP e na TVI do que em Belém. “Quem anda nesta vida e eu já ando há 30 anos tem disto enfim às dezenas (…). Acontece e eu não dou grande importância”, disse.

O Presidente da República referiu que este tipo de situações acontece espaçadamente. “Isto acontece espaçadamente nunca se veio a confirmar qualquer gravidade da situação. Estando fora, os serviços entenderam comunicar à Policia Judiciária”, afirmou. Isto porque quando a carta chegou Marcelo não estava em Belém.