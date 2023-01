Ordem pede a agência que revogue aprovação do curso de Medicina na Fernando Pessoa

Em causa está a recusa de protocolo do Hospital de Gaia com a universidade privada. Ordem dos Médicos já emitira parecer negativo.

A Ordem dos Médicos (OM) pediu nesta terça-feira à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) que revogue a aprovação do curso de Medicina na Universidade Fernando Pessoa (UFP), no Porto, tendo em conta que o Hospital de Vila Nova de Gaia recusou o protocolo com aquela instituição privada de ensino superior, como o PÚBLICO noticiou na semana passada. “Neste pressuposto, a OM solicita à A3ES a revogação da sua decisão face aos novos dados vindos a público e que só agravam as fragilidades que assinalámos no nosso parecer”, diz a Ordem em comunicado.