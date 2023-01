Robert M. Fishman: “Em Portugal, a democracia dá protagonismo à rua”

Obra do sociólogo político norte-americano compara as duas vias ibéricas que levaram ambos os países para o regime democrático.

A via de Portugal e Espanha para a democracia penalizou mais nuestros hermanos. Ao contrário de algumas teorias de que os espanhóis beneficiaram mais com a sua transição do que os portugueses com a ruptura do 25 de Abril, o sociólogo político norte-americano Robert M. Fishman é peremptório. “Em Portugal, a democracia dá protagonismo à rua”, diz ao PÚBLICO.