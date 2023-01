Vómitos, diarreia, apatia: se o teu animal comeu os teus comprimidos é isto que tens de fazer

Os medicamentos de uso humano não devem ser dados aos cães a não ser que sejam prescritos pelo veterinário. Dar paracetamol ao cão não vai causar a morte, mas nos gatos sim, explica ao P3 a veterinária Sara Coelho, do Hospital Veterinário de Montenegro, no Porto. O ibuprofeno, por outro lado, é um dos medicamentos mais perigosos para cães e gatos e, como tal, nunca deve ser administrado.

Podem ser os próprios animais a ingerirem medicação quando a encontram em cima de uma mesa ou quando cai ao chão e o dono não se apercebe ou não chega a tempo de a apanhar. E quando não está à vista também pode ser um perigo – a veterinária dá como exemplo um cão que tratou recentemente por ter comido vários medicamentos que encontrou dentro da caixa de primeiros socorros da dona.

Resumindo: há cuidados que deves ter para evitares que o teu animal ingira medicamentos (desde logo, mantê-los longe do faro e em sítios altos), mas sabe como deves agir caso tal aconteça.

Devo ligar logo ao veterinário?

Sim. A partir do momento em que o cão ou gato ingere algum medicamento, droga ou veneno, a primeira coisa a fazer é ligar para um hospital ou clínica veterinária.

Nesta chamada, é importante que digas o que é que o cão ingeriu, a quantidade e há quanto tempo é que aconteceu. “No caso dos gatos, se estamos a falar só de Ben-U-Ron, hipoglicemiantes que as pessoas diabéticas tomam ou ansiolíticos pode provocar a morte porque vai baixar muito a glicemia”, explica Sara Coelho.

Quais são os sintomas?

Os sintomas variam dependendo do medicamento que o animal ingeriu e podem até surgir 15 dias depois da toma, como no caso do ibuprofeno, que provoca alterações no fígado e úlceras gástricas e intestinais, e de alguns venenos como os rodenticidas, utilizados para matar ratos.

“Se o animal tiver ingerido hipoglicemiantes, tendencialmente vai estar altamente frustrado, não se vai levantar nem levantar a cabeça. É quase como se estivesse em coma porque a glicemia está tão baixa que ele não tem força para nada”, sinaliza.

Vómitos, diarreia, infecções hepáticas, frustração, incontinência urinária, gengivas esbranquiçadas, recusa em comer, dificuldade em respirar e até abortos, no caso de a cadela ou gata estar grávida e tiver comido a pílula da dona, são outros dos sintomas.

Além disto, aponta a veterinária, “tudo o que sejam ansiolíticos e opióides vão provocar uma sedação extrema, ou seja, o animal vai estar a dormir demasiado tempo e vai ser muito pouco responsivo aos estímulos habituais, por exemplo, o toque da campainha."

Um comprimido é suficiente para provocar tudo isto?

Depende. Os efeitos secundários também dependem da relação entre o tamanho e peso do animal com a dosagem, o que significa que os mais pequenos são mais susceptíveis a estes sintomas. A título de exemplo, acrescenta a veterinária, ingerir medicamentos pode ser mais prejudicial para um pinscher do que para um pitbull ou pastor alemão.

Devo levar o animal ao veterinário se não tiver sintomas?

Sim, é sempre o mais seguro. Normalmente, “os sintomas surgem entre um a dois dias após a toma”, revela Sara Coelho. Contudo, mesmo que o animal não os tenha, é importante que seja examinado por um veterinário, uma vez que os comprimidos continuam no organismo e precisa de ajuda para os expulsar.

A ingestão de algumas medicações também requer a realização de análises sanguíneas, hepáticas e renais.

Quais são os tratamentos?

Se o animal tiver ingerido medicação, droga ou veneno há pouco tempo, o procedimento normal é induzir o vómito, no entanto esta opção é mais segura se estivermos a falar de cães. Nos gatos, este procedimento deve ser evitado, uma vez que é feito com água oxigenada e pode desencadear gastrites e levar ao internamento.

“Analisando o risco benefício, mais vale anestesiar logo o gato e fazer lavagem ao estômago porque se ainda estivermos dentro deste pouco tempo o animal vai para casa e não tem que ficar internado”, explica a veterinária.

No caso dos cães, a lavagem é feita se já tiverem passado muitas horas após a ingestão. Além disto, o animal pode precisar de carvão activado, “que ajuda a captar o tóxico, neste caso a medicação, e a transportá-lo para as fezes e trazê-lo para fora, portanto diminui a absorção”, descreve, para acrescentar que se o cão estiver a vomitar também lhe é administrada medicação.

Posso fazer a indução do vómito em casa?

Não é o mais recomendável, mas se viveres num meio isolado e estiveres muito longe de uma clínica ou hospital veterinário pode ser fundamental para ajudares o teu animal. Contudo, é arriscado: "Em cães muito grandes ou gatos pode ser um autêntico pesadelo e provocar pneumonias durante a aspiração."

Se a clínica for perto de tua casa, é melhor que sejam os veterinários a fazê-lo, até porque, no caso dos cães, muitas vezes basta uma injecção no cachaço do animal para o fazer vomitar em poucos minutos.

Ingerir comprimidos pode ser tão letal como alimentos tóxicos?

Mais uma vez, “depende sempre da proporção entre o animal e a dose”. A lista de alimentos proibidos para os animais é extensa e no topo está o chocolate, uvas, cebola e alho.

Segundo a veterinária, no caso do chocolate, quanto mais negro for, pior, e além de vómitos e diarreia pode causar sintomas neurológicos.

O que pode acontecer?

Na grande maioria dos casos, se o animal tiver ingerido comprimidos ou droga, as consequências passam apenas pelos sintomas referidos, o que significa que tem que ficar um dia em observação e receber soro antes de regressar a casa.

No entanto, e tal como acontece com os alimentos tóxicos, a ingestão de medicamentos, droga ou veneno também pode provocar a morte, por isso, mantém-nos fora de alcance.