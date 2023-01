Das ilustrações aos contos, o Museu do Aljube tem dois concursos para ti até ao fim do ano

O museu do Aljube lançou dois concursos: um de ilustrações e um de contos. As candidaturas estão abertas até 28 de Fevereiro e 31 de Dezembro, respectivamente e os prémios são monetários.

O Museu do Aljube Resistência e Liberdade está a promover o seu primeiro concurso de ilustração com prémios para três participantes, num total de 600 euros. O vencedor recebe 300 euros; o segundo classificado 200 e o terceiro 100 euros.

O concurso está aberto a todos os “autores individuais com idade igual ou superior a 18 anos”, lê-se no regulamento. Cada concorrente deve enviar, “obrigatoriamente, duas ilustrações” originais que não tenham sido previamente “publicadas ou divulgadas pelos autores” e que remontem ao tema revolução. As “técnicas e suportes a usar são livres”, desde que num tamanho máximo A3.

As ilustrações serão avaliadas por um júri que, de acordo com as informações disponibilizadas, será, “oportunamente, divulgado no site do museu” e que irá escolher os vencedores de acordo com três critérios: relação com o tema, originalidade e qualidade de execução. O júri poderá, ainda, não atribuir “algum ou todos os prémios do concurso caso entenda que as propostas candidatas não reúnem os requisitos mínimos”.

Após decisão, será decidida a realização de uma mostra das obras no Museu do Aljube.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por email, enviando também as duas ilustrações e os dados pedidos (nome completo, pseudónimo, data de nascimento e email) até ao dia 28 de Fevereiro de 2023. Após a inscrição, “deverá aguardar confirmação por parte do museu”, consta no mesmo comunicado.

E contos sobre "resistência"

A partir de 14 de Abril arranca um novo desafio que se irá manter até ao final do ano. O concurso de contos volta para uma quinta edição em que o tema são as “resistências”.

O concurso está aberto a toda a gente a partir dos 15 anos e os contos serão avaliados em dois escalões: jovens entre os 15 e os 18 anos e adultos a partir dos 18 anos.

Serão aceites todos os textos originais que sejam apresentados “até quatro páginas A4, em word, Arial, tamanho 12, espaçamento um e meio” e em formato digital, tal como indicado no regulamento.

O júri deste concurso será divulgado no site do museu e os trabalhos premiados serão publicados, em formato e-book, nas redes sociais e site do museu. Os três primeiros classificados recebem, ainda, um prémio monetário, sendo que em ambos os escalões a primeira distinção é de 200 euros, a segunda 150 euros e a terceira 100 euros.

A inscrição é gratuita e deverá ser submetida também por email “com as páginas devidamente agrupadas e uma capa onde conste o título e o pseudónimo”, informa o regulamento.

Todas as dúvidas e esclarecimentos para ambos os concursos devem ser pedidos para concursodecontos@museudoaljube.pt.

O Museu do Aljube é um museu em Lisboa dedicado “à história e à memória do combate à ditadura e ao reconhecimento da resistência em prol da liberdade e da democracia”, pode-se ler no site do museu.