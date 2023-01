Altos responsáveis deixam Governo de Zelensky entre suspeitas de corrupção

Um dia depois do vice-ministro das Infra-estruturas da Ucrânia ter sido despedido e detido, acusado de ter recebido um suborno de 370 mil euros, o Presidente, Volodymyr Zelensky, anunciou uma remodelação governamental em resposta a “uma exigência fundamental da opinião pública”, a de que a justiça se aplique a todos. Entretanto, demitiram-se um dos principais assessores de Zelensky, acusado de usar carros de luxo, assim como o vice-ministro da Defesa e o vice-procurador-geral, ambos suspeitos de envolvimento num caso de alegadas compras de material logístico a “preços inflacionados”, denunciado na imprensa ucraniana.

Segundo os media ucranianos, não é certo se saída de Kyrylo Tymoshenko, chefe adjunto do gabinete presidencial, e assessor de Zelensky desde que trabalhou na sua campanha eleitoral, faça parte da prometida “remodelação”. Mas parece claro que as várias notícias dando conta do seu “uso pessoal de carros caros” desde o início da invasão russa contribuíram para este desfecho, agora que Zelensky promete que não haverá “nenhum regresso ao passado, à forma como as várias pessoas próximas das instituições do Estado” costumavam viver – a Ucrânia tem um grave historial de corrupção e resolver esse problema foi sempre a principal exigência na União Europeia para a candidatura do país.

“As decisões pessoais de Zelensky são testemunho das principais prioridades do Estado. O Presidente vê e ouve a sociedade. E responde directamente a uma exigência fundamental da opinião pública – justiça para todos”, escreveu esta terça-feira no Twitter Mykhailo Podolyak, conselheiro presidencial. Todos os responsáveis estatais estão impedidos de sair da Ucrânia, excepto para viagens de trabalho autorizadas.

O ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, tem estado na mira das críticas, depois de notícias que sugerem a assinatura de um contrato para comprar comida para os militares a preços inflacionados – o mesmo caso que levou à detenção do seu adjunto, Vyacheslav Shapovalov, na segunda-feira. Reznikov tem argumentado que os preços do contrato foram “um erro técnico”. Mas para além de Shapovalov, que era responsável pelo apoio logístico às Forças Armadas, o mesmo tema levou à demissão do vice-procurador-geral, Oleksiy Simonenko.

O gabinete de Zelensky fala em “várias mexidas” da administração previstas para os próximos dias. O jornal Ukrainska Pravda adianta que os chefes de quatro governos regionais – Sumy, Dnipro, Zaporijjia e Kherson – podem ser os próximos a cair, isto pela sua proximidade a Kyrylo Tymoshenko.

David Arakhamia, chefe do partido de Zelensky, o Servo do Povo, e principal negociador da Ucrânia nas conversações com o regime russo que se seguiram ao início da guerra, defendeu que os políticos envolvidos em corrupção devem cumprir penas de prisão.

“Responsáveis de todos os níveis têm sido avisados constantemente através de canais oficiais e oficiosos: foquem-se na guerra, ajudem as vítimas, reduzam a burocracia e deixem-se de negócios duvidosos. Muitos ouviram, mas alguns, infelizmente, não”, sublinha Arakhamia numa declaração divulgada no Telegram. “Se não funciona de uma forma civilizada, será feito de acordo com as leis da guerra. Isto aplica-se tanto às recentes compras de geradores como aos escândalos mais recentes no Ministério da Defesa”.