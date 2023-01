Roupa de parisiense, amiga de Yves Saint Laurent e Givenchy, está em leilão

Não se conhece a identidade da mulher de Paris que fez amizade com conceituados criadores de alta-costura como Yves Saint Laurent, Hubert Givenchy ou Karl Largarfeld. Mas o seu guarda-roupa está agora exposto ao público para ser leiloado, através do site da conhecida Christie’s, enquanto a Semana de Alta-Costura decorre na “cidade das luzes”.

São 115 peças de uma colecção de alta-costura, que inclui desde vestidos cocktail a fatos clássicos, e elegantes vestidos de noite, assinados por nomes conceituados da moda francesa. “Esta cliente escolheu tudo e usou tudo. É [uma colecção] muita íntima”, aponta a responsável pelo leilão, Camille de Foresta.

A peça mais valiosa da mulher anónima a ser leiloada é um vestido roxo em veludo desenhado por Karl Largerfeld para a colecção de Inverno da Chanel, em 1988. Com um valor estimado entre 4.000 a 6.000 euros, a criação — que parece saída da era dos Tudor — é bordada a linha dourada com contas do atelier francês Lesage e inclui, ainda, um colarinho em cetim removível, marca do trabalho do criador alemão. Largerfeld esteve na liderança da casa de Coco Chanel desde 1983 até à sua morte, em 2019.

Foto Algumas das peças a leilão Reuters/SARAH MEYSSONNIER

No leilão estão também disponíveis várias criações de Yves Saint Laurent, amigo pessoal da proprietária da colecção. Entre as peças YSL, destaca-se uma túnica dourada com calças a combinar, um coordenado em homenagem à cultura marroquina, pela qual Saint Laurent era apaixonado.

Há, ainda, peças com mais glamour, como é o caso de um vestido de noite da colecção de alta-costura de 1984. “A cliente adorava o Saint Laurent. E como sabemos, todas as clientes de alta-costura dizem que as peças da YSL são as mais confortáveis, as mais femininas e sensuais”, elogia Camille de Foresta da Christie’s.

A maioria das peças da mulher de Paris foi comprada nas décadas de 80 e 90 do século XX. A colecção inclui, igualmente, criações de Christian Lacroix, Gianfranco Ferre para a Dior e do italiano Valentino. Os preços começam nos 400 euros — um vestido da Givenchy ou um fato da Saint Laurent.

Foto Uma casaco da Givenchy Reuters/SARAH MEYSSONNIER

O leilão de alta-costura começou a 11 de Janeiro e prolonga-se até esta quarta-feira, 25 de Janeiro. A colecção única tem atraído sobretudo museus de moda e artes decorativas, bem como as próprias casas de moda que procuram completar os seus arquivos.

Estas criações de alta-costura, ao contrário das colecções de pronto-a-vestir, não são criadas a pensar nas vendas em massa, mas, sim, em clientes especiais. São peças em que as casas da moda aproveitam para mostrar as habilidades de costura e arriscar criativamente.

Por estes dias, Paris recebe precisamente a semana de alta-costura, com apresentações da Chanel, Dior, Schiaparelli, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Fendi, entre outras.