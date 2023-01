Actor Julian Sands continua desaparecido. Família agradece às “equipas heróicas”

O britânico terá ido caminhar a 13 de Janeiro e não regressou a casa. As autoridades continuam as buscas nas montanhas de San Gabriel, na Califórnia.

O actor britânico Julian Sands continua desaparecido nas montanhas da Califórnia, EUA. Já passaram 11 dias desde que o artista, que que se tornou conhecido pelo papel no filme Quarto com Vista sobre a Cidade, não regressou a casa depois de uma caminhada. A família emitiu um comunicado onde agradece às autoridades por ainda não terem desistido de encontrar o actor de 65 anos.

“Equipas heróicas”: é assim que a família de Sands se refere às autoridades da Califórnia que tentam localizar o britânico há 11 dias, apesar das difíceis condições atmosféricas que se fazem sentir naquela região, a 80 quilómetros de Los Angeles. As buscas continuam “pela terra e pelo ar para trazer Julian a casa”, informa a família, citada pela BBC.

A mulher, a escritora Evgenia Citkowitz, aproveitou, ainda, para deixar um agradecimento pelo “jorrar de amor e apoio” que ela e os dois filhos têm recebido, deixando-os “profundamente emocionados”. O actor tem, ainda, um filho mais velho, fruto do casamento com a radialista Sarah Sands.

Na semana passada, o Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino encontrou o carro de Julian Sands no parque de estacionamento das Montanhas de San Gabriel, onde o britânico foi caminhar na sexta-feira, 13 de Janeiro. Nessa mesma tarde, a família alertou que o actor não tinha regressado a casa.

No Twitter, colegas de profissão e fãs têm manifestado preocupação pelo seu desaparecimento. “Espero mesmo que o Julian Sands seja encontrado em breve. É um belíssimo actor e metade de um dos melhores beijos na história do cinema”, escreveu um utilizador.

I really hope that Julian Sands is found soon. A beautiful actor, and one half of the greatest screen kiss in cinematic history. pic.twitter.com/aAn98S4DWx — Cromwell (@Cromwell606) January 19, 2023

As condições atmosféricas, sobretudo a neve que cobre as montanhas na zona de Baldy Bowl, têm dificultado e atrasado as buscas, mas as autoridades garantem que ainda não há prazo para as dar por terminadas. “Contudo, continuamos a procurar através de helicóptero e drones quando o tempo permite”, asseguravam, em comunicado, na sexta-feira.

Aquela região da Califórnia tem sido atingida por tempestades e o Presidente Joe Biden já emitiu uma declaração de catástrofe. As autoridades têm pedido às pessoas que evitassem caminhadas naquela região, dado o perigo. Contudo, já receberam 14 pedidos de salvamento na Montanha San Antonio, conhecida por Mount Badly. “É extremamente perigoso e até caminhantes experientes têm tido acidentes”, avisam.

Ao mesmo tempo que procuram Julian Sands, a equipa de resgate tenta encontrar outro caminhante norte-americano que desapareceu nas mesmas montanhas. No início do mês, uma mulher, que se sabia ter experiência em caminhadas, morreu ao escorregar naquele mesmo sítio.

Sabe-se que Sands tinha experiência em trilhos e escalada, como o próprio contou numa entrevista, em 2020, sobre o que o fazia feliz: “Estar no cume de uma montanha numa gloriosa manhã fria.”

Natural de Yorkshire, Julian Sands tem um currículo vasto no cinema, apesar de só ter atingido a fama global em 1985, com Quarto com Vista sobre a Cidade, onde contracenou com Helena Bonham Carter​. Recentemente, participou em Benediction, um biopic sobre o poeta e militar Siegfried Sassoon.