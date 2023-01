Negociação de activos virtuais com novas regras para prevenção de branqueamento de capitais

O Banco de Portugal (BdP) fixou, através do Aviso nº 1/2023, publicado esta terça-feira em Diário da República, novas regras para “assegurar o cumprimento dos deveres preventivos do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo”. Entre as alterações está a possibilidade de recurso à videoconferência como procedimento alternativo de comprovação dos elementos identificativos.

Objecto de consulta pública, o aviso entrará em vigor a partir de 15 de Julho, mas as entidades que exercem actividades com este tipo de activos podem recorrer de imediato à videoconferência como procedimento alternativo de comprovação dos elementos identificativos das partes envolvidas. Contudo, este recurso não prejudica outros meios de prova exigidos na lei e na regulamentação agora fixada.

O novo aviso, que revoga o Aviso nº 1/2022, estabelece “os procedimentos, os instrumentos, os mecanismos, as formalidades de aplicação, as obrigações de prestação de informação e os demais aspectos que, em cada momento, se mostrem adequados e necessários à adopção de medidas que permitam ou facilitem a verificação, pelo Banco de Portugal, do cumprimento daqueles deveres preventivos e demais obrigações previstas na Lei n.º 83/2017, de 18 de Agosto”, avança o supervisor em comunicado.

Para além da Lei n.º 83/2017, de 18 de Agosto, estão ainda em causa os deveres previstos na Lei n.º 97/2017, de 23 de Agosto, que tem em vista a aplicação e a execução de medidas restritivas aprovadas pela Organização das Nações Unidas ou pela União Europeia.

O projecto regulamentar que deu origem ao Aviso agora publicado foi objecto Consulta Pública do Banco de Portugal n.º 7/2022.