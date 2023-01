Energia hídrica e eólica atingiram este mês recordes de produção diária

A produção diária de energia eólica atingiu um novo máximo de 106,7 gigawatts-hora (GWh), no dia 16 de Janeiro. Na produção hídrica, o novo máximo diário foi atingido logo no arranque do ano.

No dia 16 de Janeiro, foi registado "um novo máximo de produção eólica num só dia, com 106,7 GWh [gigawatts-hora]", de acordo com dados da REN - Redes Energéticas Nacionais, divulgados em comunicado.

"O anterior máximo era de 11 de Novembro de 2022, dia em que a produção eólica atingiu os 104,2 GWh", acrescentou a empresa.

Em 16 de Janeiro, o conjunto da produção de energia renovável foi responsável por abastecer 97% do consumo, com destaque para a eólica, que garantiu 56%.

Já entre 1 e 22 de Janeiro, a produção renovável representou 89% do consumo eléctrico nacional.

No balanço do ano de 2022, o índice de produtibilidade eólica registou 0,99, ligeiramente abaixo da média histórica de 1, enquanto a produção renovável abasteceu 49% do consumo, com a eólica a representar 25%, a hidroeléctrica 12%, a biomassa 7% e a fotovoltaica 5%.

Este é o segundo recorde de renováveis do mês. Há dias, a REN também anunciou que foi batido um novo recorde de produção hídrica. Nomeadamente às 17h30 do dia 4 de Janeiro registou-se um novo pico máximo de produção hídrica na rede nacional, atingindo os 6531 megawatts (MW) .

"O anterior máximo era de 21 de Março de 2018", dia em que o pico de produção hídrica atingiu os 6387 MW de potência, às 19h30, explicou a empresa responsável pelo transporte energético.

De acordo com a REN, este valor "foi atingido devido à elevada precipitação verificada nesse período e ao aumento do caudal dos cursos de água"

No total, durante o dia 4 de Janeiro, a produção atingiu 99 GWh (o triplo verificado no mesmo período de 2022), o que fez com que a electricidade produzida nas barragens portuguesas fosse responsável por dois terços do consumo, permitindo ao país registar um saldo exportador de 4 GWh.