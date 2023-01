Fernando Santos apresentado na Polónia: “A partir de hoje sou polaco”

Como previamente anunciado, Fernando Santos foi apresentado nesta terça-feira como novo seleccionador da Polónia. Em Varsóvia, o treinador português agradeceu a confiança nele depositada e prometeu tudo fazer para ir ao encontro das expectativas dos adeptos polacos.

"Estamos a falar de um grande país, com uma história e uma cultura enormes, com uma selecção de futebol que marca a minha geração. É muito gratificante poder continuar a carreira num país com tanta qualidade", sublinhou Fernando Santos, que fechou o ciclo com a selecção de Portugal no dia 15 de Dezembro de 2022.

Oto i on: Fernando Santos?????? Powodzenia! pic.twitter.com/CPdMTB3LhW — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) January 24, 2023

Na segunda-feira, já corria a informação de que seria oficializado no novo cargo durante o dia de hoje e o próprio presidente da Federação de Futebol da Polónia publicou uma fotografia ao lado de Fernando Santos, nas redes sociais.

A confiança e o interesse mostrados pela federação polaca foram, sublinhou Santos, um "factor muito importante" na escolha. "Como já tinha dito ao senhor presidente, a partir de hoje sou polaco, como vocês. Sou mais um para ajudar e vamos tudo fazer para dar alegrias ao povo polaco, com muito trabalho, é a isso que os vamos dedicar".