Terça na TV: Spike Lee, uma lenda do futebol e os preços do gás

CINEMA

Ela Odeia-me

Cinemundo, 20h10

John Henry “Jack” Armstrong é um executivo com um mestrado em Harvard que é despedido quando denuncia às autoridades negócios duvidosos da empresa onde trabalha. Desempregado, precisa rapidamente de encontrar uma forma de ganhar dinheiro. É então que a ex-namorada, agora lésbica, Fatima, uma poderosa mulher de negócios, lhe faz uma proposta tentadora: ser o progenitor dos filhos dela e de Alex, a sua nova namorada.

Jack deixa-se tentar pela possibilidade de ganhar dinheiro fácil e, de repente, o boca-a-boca torna-o no “pai” de serviço, a 10 mil dólares por encontro, dos casais de lésbicas. Mas, entre as tentativas dos patrões para o tramarem por fraude e as suas novas actividades paternais, a vida de Jack torna-se muito complicada.

Lançada em 2004, uma comédia dramática de Spike Lee, o responsável por filmes como A Última Hora ou Não Dês Bronca.

Nascer Para Morrer

AXN Movies, 21h10

Carismático e perito em artes marciais, Tony Fait controla a cidade, tratando da sua equipa de profissionais e dos seus negócios com uma dedicação só ultrapassada pelo amor que tem à jovem filha Vanessa. Depois de um golpe que envolve diamantes negros, Fait encontra Su, um agente do governo tailandês que procurou por todo o mundo estas pedras preciosas extraordinárias.

Mas Su não está apenas interessado nas pedras: quer também deitar a mão a Ling, seu antigo parceiro, porque um dia Ling tentou matá-lo e Su jurou vingar-se. Quando Ling rapta a filha de Fait para a tentar trocar pelas jóias roubadas, Fait é obrigado a suspender a sua regra de ouro de não-utilização de armas de fogo e mobilizar toda a sua equipa para salvar Vanessa. Mas só Su conhece Ling suficientemente bem para antecipar os seus movimentos. O que faz com que Fait seja obrigado a aliar-se ao agente tailandês, pois este pode ser a sua única esperança de recuperar Vanessa com vida.

Um filme de acção do polaco Andrzej Bartkowiak.

DOCUMENTÁRIOS

José Maria Pedroto: Saudade do Futuro

RTP2, 10h50

Assinado por Rui Alves e Franceso Cerruti, este documentário de 2020 feito pela RTP foca o lendário José Maria Pedroto (1928-1985), do Futebol Clube do Porto. Pedroto ganhou quatro campeonatos nacionais como jogador e treinador. É o seu percurso profissional, de jogador popular a aclamado realizador, que se analisa aqui. A narração está a cargo de Luís Oliveira e a produção é de Inês Santos e Isabel Roma.​

Isto é Muito Curioso

RTP2, 20h37

Dione Orrom realiza este documentário que faz uma visita guiada pela exposição que esteve patente em 2021 no Victoria and Albert Museum de South Kensington, em Londres. Alice: Curiouser and Curiouser explora o universo que saiu de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, do livro original às adaptações e obras novas que inspirou desde que foi publicado em 1865.

Como Apanhar um Traficante

National Geographic, 22h10

Chega à quarta temporada esta série documental com a chancela National Geographic, que acompanha os esforços das autoridades americanas do Departamento de Segurança Interna para conter o tráfico de droga. Nesta época, passada em plena pandemia, procura-se mostrar o que se passava nos aeroportos e outras fronteiras da América num momento em que as viagens internacionais voltavam a acontecer em força.

Caçadores de Mitos Sobre Rodas

Discovery, 21h

Com Tory Belleci, Bisi Ezerioha e Faye Hadley como anfitriões, este spin-off da popular série Caçadores de Mitos foca-se exclusivamente em mitos que tenham que ver com carros. Por exemplo, tentam ver se as cenas arriscadas de blockbusters de acção são cientificamente possíveis, ou se, como acontecia na séria animada Os Flintstones, daria para uma pessoa, com as pernas, fazer o carro daquela família andar.

INFORMAÇÃO

Tudo é Economia

RTP3, 23h

Conduzido por Maria Nobre e Rui Alves Veloso, o programa semanal que fala com os nomes que fazem o dia-a-dia da economia tem hoje o mote “Como vão evoluir os preços do gás em Portugal?”. No Choque Semanal, os economistas (ambos cronistas do PÚBLICO) Ricardo Paes Mamede e Ricardo Arroja discutem.