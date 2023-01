Portugal tem “um nicho muito interessante” no cinema de animação, diz Adão e Silva

Ministro da Cultura lembra que, no âmbito do PRR, a rede de cineteatros virá a ser equipada com projectores digitais, o que “vai permitir uma circulação maior”.

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, disse esta terça-feira que Portugal tem "um nicho muito interessante" no cinema de animação e que "é preciso criar condições para uma maior circulação" nas salas de cinema.

A propósito da nomeação do filme Ice Merchants, de João Gonzalez, para os Óscares, Pedro Adão e Silva disse que "é uma boa notícia e corresponde ao reconhecimento de que Portugal tem, no cinema de animação, um nicho muito interessante". O ministro da Cultura acrescentou que o momento "é um bom pretexto para que se possa conhecer mais do que é feito no cinema em Portugal, e no cinema de animação em particular, e que vale a pena investir e apostar no cinema", afirmou.

Pela primeira vez, há um filme de produção portuguesa nomeado para os prémios de cinema Óscares, candidato ao prémio de Melhor Curta-metragem de Animação.

Questionado sobre a escassa exibição de curtas-metragens, em particular de animação, no circuito comercial, o ministro da Cultura admitiu que "é preciso criar condições para uma maior circulação das produções" e há questões práticas que se colocam, nomeadamente do ponto de vista logístico. "Temos uma rede de cineteatros muito significativa. O facto de, no âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] essa rede [vir a] ser equipada com projectores digitais vai permitir uma circulação maior".